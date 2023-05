Anette Michel: suspirarás al ver cómo lucía la conductora y actriz en 2006

Anette Michel, de 51 años, es una de las actrices y conductoras más queridas por la audiencia mexicana, tanto por su talento como por su belleza. En esta ocasión muchos de sus fans recordaron cómo lucía cuando era la titular del programa “Temparino”, allá por el año 2006, junto a Ingrid Coronado y Daniel Bisogno, desde ese entonces es una de las favoritas del público mexicano.

En Instagram tiene más de 1 millón de seguidores. Foto: @anettemicheltv / Instagram.

La también modelo de 51 años ha cosechado los frutos de su esfuerzo, pues comenzó desde los 14 años en el medio del entretenimiento y la moda, por lo que se mudó a la CDMX, poco tiempo después incursionó en la pantalla chica, tanto en novelas como programas de revista.

Era de las conductoras más queridas de esa programa. Foto: @anettemicheltv / Instagram.

¿En qué año estuvo Anette Michel en "Tempranito"?

“Tempranito” comenzó a transmitirse en 1999 y en un principio contó con Anette Michel y Alan Tacher, Betty Monroe, Ingrid Coronado, Odalys Ramírez y Aylin Mujica, sin embargo, luego se integraron Fran Meric, Daniel Bisogno, Mariana Zavala e incluso Pedro Sola. Las imágenes de Anette son de octubre de 2006; el programa de revista concluyó las emisiones tan sólo un año más tarde.

Siempre ha sido muy popular. Foto: Especial.

En los últimos años Anette Michel se centró en proyectos en los que apareciera como presentadora, y destacó por su participación en MasterChef, pero la verdad es que también es muy buena actriz y modelo. Tiene muchos fans por su estilo y carisma. Lo más seguro es que pronto la veamos en algún proyecto nuevo.

¿Anette Michel regresará a TV Azteca?

En 2021 salió de TV Azteca, su antigua casa, desafortunadamente no hubo algún proyecto que se acoplara a lo que ella quería, por lo que dejó los foros de MasterChef y buscó nuevos aires, en Televisa, donde ese mismo año participó en el melodrama “Contigo Sí”.

Así luce a sus 51 años. Foto: @anettemicheltv / Instagram.

También estaría en el proyecto de Juan Osorio “El amor invencible”, que saldrá este mayo; la también modelo seguiría con su faceta de villana, sin embargo, no pudo estar porque no coincidieron los tiempos debido a que cuando comenzaron las grabaciones ella estaba en el rodaje de la película “¡Hasta la madre! Del día de las madres”. “La verdad fue super triste no poder hacerlo, es que el señor Osorio ya arrancó y yo terminé ayer (de grabar) la peli. Entonces se nos cruzaron los tiempos y fue imposible”, dijo hace unos meses.

Hace casi un mes, Flor Rubio, periodista de espectáculos, reveló que que Anette Michel regresará a TV Azteca como la conductora de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, muchos de sus fans se alegraron, sinn embargo, hasta el momento la información no ha sido comprobada por la televisora ni por Anette, será cuestión de tiempo.

¿Podría regresar a TV Azteca? Foto: @anettemicheltv / Instagram.

