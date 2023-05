VIDEO | Wisin y Yandel se unen a un viral trend de corridos tumbados

Después de que Bad Bunny cayó rendido ante el talento de Grupo Frontera y Natanael Cano, dos de los proyectos de regional mexicano más importantes del momento, ahora son más las estrellas urbanas que se sienten identificadas con el sonido de los gruperos, pues ahora los que se sumaron a uno de los challenge en redes sociales fueron Wisin y Yandel.

A través de su cuenta oficial en TikTok, el “Dúo dinámico” subió una historia en la que se aprecia la forma en la que llevaron a cabo un video para la página, pero para eso tuvieron que utilizar una canción de “El Gordo trae el mando” de Chino Pacas, una de las melodías más famosas en dicha plataforma.

“Y mi compa Mario que nunca me deja, unas banquetearas a veces tomando”, es la parte que se aprecia en el video, pero una de las cosas que más llamó la atención es que en la descripción escribieron: “Nosotros ganamos el trend”

La canción “El Gordo trae el mando” alberga millones de reproducciones, solo en Spotify lleva 170 millones de reproducciones y en YouTube 76 millones de visualizaciones en el video oficial, pues cabe destacar que también es muy utilizada para vestir las grabaciones en redes sociales, tal y como hicieron los “Líderes”.

Muchos de los seguidores de Wisin y Yandel aseguraron que este podría ser un giño al regional mexicano y su vertiente tan popular de los corridos tumbados o los corridos bélicos, ya que en la actualidad es de los más popular en las principales listas y ranking a nivel mundial, pues cabe destacar que sus intérpretes se apoderan de los primeros lugares.

“Eso si es un verdadero dúo”, “Sin duda lo ganaron, el tipo de amistad que todos debemos tener”, “confirmo, son el dúo de la historia”, Hagan un corrido con Peso Pluma” y “Son los mejores, los líderes de la música”, por mencionar algunos de los comentarios que se aprecian en su página oficial.

Cabe destacar que los originarios de Puerto Rico no dieron a conocer que estuvieran interesados en hacer algo con algún mexicano, ya que por el momento se encuentran en una gira mundial en donde hacen un homenaje especial a toda su carrera como estrellas del reguetón y cantan para las personas que los siguen desde el inicio, por lo que no pueden faltar canciones como: “Algo me gusta de ti”, “Yo te quiero”, “Besos mojados” y “Gracias a ti” por mencionar algunas.

