Luis Felipe Tovar se lanza contra famosos que integran “Poder Prieto”: “No me identifico con ellos”

Tenoch Huerta posee una extensa carrera en el cine y su fama creció tras su papel en “Black Panther: Wakanda Forever”, pero esto no ha evitado que sea blanco de críticas por el movimiento “Poder Prieto”, mismo contra el que Luis Felipe Tovar se lanzó y aseguró no sentirse identificado, además de no entender sus peticiones.

Celebridades como Yalitza Aparicio, Mabel Cadena, Maya Zapata, Luis Fernando Peña y Tenoch Huerta son parte del movimiento con el que alzan la voz en contra del racismo en la industria del cine y la televisión; además, buscan romper los estereotipos en los papeles que una persona de piel morena puede interpretar.

Pese a las campañas que se han realizado en redes sociales, el actor de “Malverde: el santo patrón” dijo no conocer del todo las peticiones de “Poder Prieto” y aseguró que en sus 40 años de trayectoria no ha sufrido discriminación aún cuando ha trabajado tanto en México como en Estados Unidos.

“Nunca me he sentido marginado”

Fue durante la alfombra roja por la edición 48 de las Diosas de Plata que Luis Felipe Tovar fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido Tenoch Huerta en redes sociales por “Poder Prieto”, momento en que aseguró no sentirse identificado con el movimiento.

"Yo no acabo de entender lo que están haciendo, no alcanzo a entender qué es lo que piden, qué es lo que quieren lograr porque yo he trabajado durante 40 años en el mundo de la actuación, he trabajado durante toda mi vida en el mundo del cine; nunca me he impuesto etiquetas, yo no sé por qué lo quieren hacer", dijo.

Añadió: “Yo creo que uno es príncipe de su silencio y esclavo de sus propias palabras. Para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta (…) Yo no conozco sus discursos, porque sus discursos a mí no me interesan porque no me identificó con ellos, así de sencillo”.

