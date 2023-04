Lujo y privilegio: Qué relación guarda Tenoch Huerta, el Poder Prieto y las protestas en Francia

El asunto empieza a ser incontable, el sistema de pensiones francés que hoy beneficia a todo aquel que llegue a los 62 años pretende ser reformado, lo que propone el presidente Emannuel Macron es, no ahora, sino en siete años, en 2030 subir dos añitos la edad para pensionarse, a los 64 años.

A decir del escritor Nicolás Alvarado, pese a sus admiración a Emmanuel Macron, el procesamiento político del asunto no ha sido el más hábil, también es cierto que las llamadas a la insurrección de la extrema izquierda, es decir, el movimiento de la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon y lo que a decir del también periodista podría considerarse como la extrema derecha, el Movimiento del Frente Nacional de Marine Le Pen, pues no han ayudado absolutamente nada, porque lo que han hecho es no negociar, no razonar.

¿Indignación o ira?

El sistema de pensiones francés sigue siendo algo muy parecido a un Estado de Bienestar que al sistema de pensiones mexicano, estadounidense o de cualquier país.

Se trata de un grandísimo sistema de pensiones incluso con las reformas del presidente Macron y esto ha derivado en espíritu muy francés, similar a la insurrección y al motín en las calles de Francia en las que han surgido imágenes verdaderamente desoladoras, como las de la ambulancia que estaba proporcionando servicio a domicilio, vehículo que sin deberla ni temerla fue incendiado por los manifestantes a su paso y esas imágenes fueron muy estrujantes, pero otra que fue todavía más significativa de qué es lo que está en juego, fue una protesta que hace algunos días desembocó en las oficinas centrales de el grupo Luis Vouitton Moët Hennessy (LVMH), una de las principales firmas de lujo del mundo.

La firma de lujo además qué es encabezada por el hombre más rico del mundo (Según Forbes) Bernard Arnault había presentado unos días antes un reporte financiero absolutamente prodigioso y pues no tiene mucho que ver con el sistema de pensiones más allá de que tiene unos empleados a los que pensiona, pero de manera un poco extraña inexplicable, o no los manifestantes llegaron a prender fuego sin consecuencias letales afortunadamente y hacer destrozos durante 15 minutos en la sede global de este grupo empresarial que un día antes reportó unos resultados financieros trimestrales espectaculares.

Para platicar sobre qué tan válido es esta indignación, Nicolás conversó con Marco Hernández, editor, periodista y fascinado por las tendencias y las cosas que ocurren en el mundo y sus posibles correlación inverosímiles en este nuevo episodio de La Pinche Complejidad.

Compromiso y responsabilidad

De acuerdo con el academico del ITESO, la relación entre los dos acontecimientos es que es la está medida en la que el mundo de lujo está inmerso en el mundo de la responsabilidad sustentable y social, ambiental y social. Además de que en los últimos años el mercado de lujo evolucionó con su lógica de consumo, del producto y de la experiencia.

El ex editor destaca que el foco cambió de la experiencia sensorial a una experiencia estética más exigente , sin perder de vista el imperativo de lo ético y un comportamiento ético alrededor de experiencias estéticas, de productos de calidad impecable.

De acuerdo con Hernández, detrás ese reclamo, está en un reclamo de coherencia y de consistencia y debe hacerse responsable de ese complejísimo trama de todo lo que hoy le pedimos al lujo.

