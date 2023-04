Dailai Lama: Qué hay detrás de la sexualización infantil

Era otro mundo en el que sucedía todo esto. Era un mundo en donde no cabía la posibilidad de que hubiera un escándalo por un episodio del Dalai Lama jugando a los besitos y los abrazos con un niño frente a las cámaras, o era un mundo en donde no era previsible que hubiera un documental que postulara a Brooke Shields como una víctima de la sexualización.

De acuerdo con el escritor Nicolás Alvarado, la sexualización de la infancia es el gran tema que ocupa los titulares en este momento, es el tema que está detrás de lo que hablamos sobre el Dalai Lama, es el tema que está detrás de lo que hablamos de Brooke Shields.

Alrededor de la sexualización infantil se escuchan muchas voces de políticos, de psicólogos, de sociólogos, pero hay una voz que parece notablemente ausente aquí: la voz del niños y de las niñas, así es la pinche complejidad de lo que entendemos por sexualización de la infancia en el siglo XXI.

Según el periodista, la sexualización infantil es un tema digno de discusión, de entrada, valdría la pena discutir si existe o no existe y ¿qué papel juega la agencia de las niñas y los niños en ese entorno?, pero antes de iniciar hay que ir por partes y es necesario presentar los dos detonadores de esta conversación.

¿Tradición o sexualización?

Durante el pasado mes de febrero, en un templo en la India, el Dalai Lama, recibió a 100 estudiantes becados por una fundación educativa que estaba en su ceremonia de graduación de primaria; había funcionarios de esta fundación, funcionarios de gobierno y había cámaras y micrófonos de medios de comunicación, en algún momento uno de los niños quiere abrazar al Dalai Lama, pide permiso para hacerlo, el Dalai Lama de 87 años le otorga su permiso.

Sentadito en su silla le llevan al niño y pues se dan el abrazo y entonces, el líder religioso le dice “¿por qué no nos damos también un beso?” y el niño levanta el rostro digamos, presto a recibir el beso y el Dalai Lama deposita un beso en los labios del niño.

Este acto fue lo primero que llamó a escándalo, porque los besos en los labios entre adultos y niños son un tabú en la cultura mexicana y diría yo, en las culturas hispánicas en general, no así en otras culturas, todos hemos visto películas o series de televisión hollywoodense en donde madres y padres besan en los labios a su hijos e hijas o incluso a sus sobrinos, es decir es una expresión de gran afecto, no sexual entre adultos y niños en otras culturas, hay muchas culturas asiáticas en dónde también el beso en los labios puede ser tenido por una expresión de afecto, no sexual.

Extravagante costumbre

A decir de Nicolás, el segundo asunto escandaloso, es que el Dalai Lama tuvo un comportamiento ciertamente extravagante y perturbador, pues le sacó la lengua al niño y le dijo “ahora me puedes chupar la lengua”, acto que desató una oleada de notas en medios respetables como The Guardian o The Independent, las cuales apelan a fuentes académicas serias que dicen que en el Tíbet sacar la lengua es un saludo, es una costumbre.

Esta costumbre que bien podría ser considerada como pecaminosa para Occidente, se remonta a la figura de un dictador muy temido que tenía la lengua negra y para mostrar que una persona no era descendiente de tal dictador, la costumbre era mostrar la lengua y después de eso quedó como una forma de saludo.

No parece que el Dalia Lama haya sacado la lengua por esa razón, porque a decir del escritor parece más bien que estaba tratando de ser juguetón y que le pareció de pronto muy simpático que entre tantos cariñitos, abracitos y besitos, el niño le chupara la lengua.

Es necesario precisar que en este acto, Nicolás no acusa al líder religioso de querer sexualizar al pequeño, pues esta figura pública no tenía esa intención y aún menos lo iba a hacer frente a cámaras de televisión, pues usualmente este delito contra los niños y las niñas se realiza en algún lugar privado.

