Qué es un Deepfake y por qué hace que sea complejo “utilizar” la IA

El presidente de Gabón, un país africano del que poco se conoce, se llama Alí Bongo, pues resulta que el presidente desapareció de la escena pública durante algunos meses del año 2018, es decir, no iba a actos públicos, no había imágenes suyas en la televisión, no hacía declaraciones, no inauguraba obras públicas; simplemente no se le veía por ningún lado.

No fue sino hasta el 31 de diciembre de 2018 que el mandatario publicó un video en dónde deseó Feliz Año Nuevo a los gaboneses, y ese video causó un revuelo mayúsculo en el escenario político de gabón, porque el Presidente lucía raro, no lucía como siempre en su expresión facial, su manera de hablar era un poco rara y se empezó a comentar en los medios de comunicación y en las redes sociales que probablemente ese video era un Deepfake.

¿Qué es un Deepfake?

Se trata de un video creado con Inteligencia Artificial (IA), donde se simula las expresiones humanas al grado que pueden llegar a ser muy realistas, aunque a decir del escritor Nicolás Alvarado siempre hay algo que lo delata.

Y eso es lo que explicaba que el presidente Bongo luciera tan raro en ese video y lo que empezó a construirse fue la narrativa de que probablemente el presidente Bongo estaba enfermo al grado de no poder cumplir con su rol como Jefe del Ejecutivo o estaba muerto y que seguramente, por eso los funcionarios de su gobierno habían recurrido a la Inteligencia Artificial para hacer un DeepFake.

¿Las AI nos pueden engañar?

A partir de eso, se intentó un golpe de estado militar en Gabón, aunque dicho golpe de estado militar fue detenido, por lo que no desembocó en una dictadura militar en Gabón, pero que sí desembocó en otro video, un segundo video en donde el presidente Bongo declaró toda la verdad, ¿cuál era esa verdad?.

El presidente Bongo había sufrido una embolia, un infarto cerebral en agosto de 2018, que lo había dejado con trastornos del habla y con una parálisis facial temporal y esto era lo que habíamos visto, lo que había visto el mundo en aquel video de año nuevo.

El video era genuino, lo había grabado el presidente Bongo con unas cámaras, con unos realizadores en una locación, sin embargo a efecto del infarto cerebral que había sufrido era evidente, pues el Presidente no hablaba bien, lucía parcialmente paralizado y eso es lo que le daba una apariencia tan rara en ese video.

El video Deepfake nunca había existido, era un argumento que habían creado sus adversarios políticos y el Ejército como un argumento para perpetrar un golpe de estado.

La anécdota es absolutamente fascinante porque habla del poder de los DeepFakes y todo pareciera indicar que el principal daño que puede hacer un DeepFake no es lo que nos hace pensar de él, es lo que nos hace dudar de todo lo demás. Así es la pinche complejidad de la Inteligencia Artificial.

Sigue leyendo:

Paty Chapoy: la complejidad de defender la libre expresión

¿Te vas a casar? Las 11 preguntas que debes hacerle a tu pareja antes de llegar al altar