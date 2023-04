Paty Chapoy: la complejidad de defender la libre expresión

Aunque parezca un poco raro que el escritor Nicolás Alvarado pretenda analizar la complejidad del asunto en que se ven envueltas, la actriz Daniela Spanic y la periodista Paty Chapoy, y que traiga un invitado para debatir acerca del tema, porque este no es un podcast de chismes de la farándula, la complejidad de este proceso hace imposible no hablar del tema.

No se trata de hablar de las intimidades de ninguna de las dos figuras públicas, lo importante a decir del también periodista, es analizar el precedente jurídico que sienta esto.

Spanic vs Chapoy

La historia de este pleito comienza, cuando Daniela Spanic se divorcia de hace cuatro años, cierto día estaba en un Juzgado de lo Familiar no se entiende muy bien porqué, ya que su divorcio fue finalizado hace mucho tiempo, luego salió del lugar y fue a una tienda de conveniencia a comprarse un café, el cual se puso a tomar ahí, hasta que una persona que ha sido identificada en algunas versiones como un indigente, le propinó un golpe en la cabeza.

Dicha situación puso en peligro la vida de Daniela, puesto que ya había sufrido previamente un derrame cerebral, de modo que un golpe en la cabeza no es una cosa menor, Y a partir de ahí, su hermana, la actriz Gabriela Spanic en alguna red social hizo una transmisión en vivo en la que acusaba o digamos responsabilizaba de dicho golpe al ex marido de su hermana.

Acusaciones en contra Chapoy podrían ir más allá

Ventaneando, programa de noticias de la farándula que por supuesto hace sus principales materiales de la vida privada de la estrellas de la televisión reportó esta nota, y a partir de ahí pues digamos tuvo comentarios editoriales no necesariamente afortunados, en los que se aludía a que Daniela era bipolar.

A partir de esto, un juez giró una orden de protección en favor de Daniela Spanic para que el programa Ventaneando y su ex marido no puedan hablar públicamente de ella. Acerca de esta orden de protección, Pati Chapoy y su equipo señalaron que no fue comunicada Televisión Azteca ni el equipo de Ventaneando, por lo que pues no fueron apercibidos de este asunto y siguieron hablando de las hermanas Spanic.

Hasta que en algún momento les fue girada una orden de arresto a un centro donde se procesan delitos administrativos para imponer una medida cautelar y que no sigan hablando Daniela Spanic.

Agravio contra la libertad de expresión

Para Nicolás, esta situación es muy preocupante, no por las hermanas Spanic o por Paty Chapoy, sino porque esto es un precedente en términos de libertad de expresión.

Si trasladamos este asunto a un pleito entre figuras públicas como algún funcionario público, un presidente, un gobernador, un presidente de partido político, un ex presidente, un secretario estado y periodistas que hablan de asuntos políticos, pues pudiera de pronto lograr una orden de arresto contra un periodista porque no le gustan las cosas que dice de él.

La culpabilidad de la libre expresión

Javier considera que la parte medular de este asunto es que es preocupante que un juez gire instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que ordene que no se puede hablar en el programa Ventaneando de la familia Spanic y de sus hijos. Ya que esto podría significar que este encargado de la impartición de justicia ordenó una medida cautelar para silenciar de manera anticipada a los programas de Paty Chapoy y ese el meollo del asunto.

A decir de Tejado, en las declaraciones de los conductores no existen fundamentos jurídico para que un juez determine una medida protectora que hace que un medio de comunicación no pueda hablar de un determinad@ figura pública, quizá (solo especulando), debido a que el juez argumentó que existía violencia mediática contra los menores y contra la familia Spanic y por eso dio una medida cautelar precautoria.

Lo preocupante para ambos comunicadores radica en la intención de dicha medida, pues no busca reparar un daño post exposición mediática por alguna cosa falsa que se dijo en los medios, sino de ordenar la censura antes de decir cualquier cosa; sin embargo esta no es la primera vez, tristemente que esto sucede en México.

