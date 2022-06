Luis Felipe Tovar pide apoyar más al cine en México: "Sean un poco más piadosos con nuestro trabajo"

En 2021 se estrenaron 289 películas en la cartelera nacional, reuniendo a 110 millones de personas. De este número, 70 fueron cintas mexicanas, las cuales tuvieron sólo 4.9 millones de espectadores en las salas, cifra que disminuyó con respecto al 2020, con 7.6 millones, cuando el año pasado hubo más salas abiertas.

Ante tal panorama, el actor Luis Felipe Tovar pidió apoyar más al cine mexicano, ya que éste cuenta con la calidad para estar en una sala de cine y lamentó que éste sea más reconocido en el extranjero que en el país.

“Tengo 42 años en esta industria y siempre es la misma situación , luchar para que la gente asista a las salas, cuando hemos igualado los estándares de calidad a tal nivel que nuestro cine compite en cualquier parte del mundo y siempre es bien recibido. Les pido que sean un poco más piadosos con nuestro trabajo y confíen más en lo que hacen los jóvenes mexicanos y los que ya no lo están tanto ”, detalló el actor.

Los primeros 10 puestos de las películas más taquilleras del año pasado, lo ocupan películas extranjeras encabezadas por Spider-man: No Way Home, que contó con 17 millones de espectadores, mientras que la cinta mexicana más popular en la cartelera fue El mesero, protagonizada por Vadhir Derbez, con poco más de un millón de asistentes.

Seguida por Un rescate de huevitos, con 934 mil 966 personas y en tercer lugar Chilangolandia, cinta en la que participa Tovar, con casi 600 mil asistentes.

“Sé que hay gente que valora nuestros cine, pero todavía tenemos esa educación de que si no me la recomiendan me va a costar trabajo decidir entrar a verla. Cuando van a ver 10 bodrios de otros países que les dejan mucho menos de lo que les pude dar una cinta que muestra la realidad o está ligada a nuestra sociedad y comunidad artística”, señaló.