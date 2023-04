VIDEO: Mariazel enamora en minifalda al ritmo de "Peso Pluma"

Mariazel deja claro que siempre está en tendencia, y no sólo con sus looks, también con sus videos en TikTok, como lo confirmó con un clip que compartió en la popular plataforma china, con el que enamoró en minifalda y al ritmo de la canción "Ella baila sola", tema colaboración entre el grupo musical Eslabón Armado y Peso Pluma, conocido cantante mexicano que ha ganado fama gracias a sus "corridos tumbados".

La conductora constantemente conquista a sus millones de fanáticos en las redes sociales con fotos y videos de sus mejores outfits, y en esta ocasión se lució con un coqueto conjunto de falda corta y chaqueta torera, que combinó con un top blanco, vestuario de su nuevo personaje para la serie que hasta el momento se sabe llevará el nombre de "Échame la mano Compayito", en la que comparte grabaciones con famosos como Rafael Inclán y Raúl "El Negro" Araiza.

Mariazel conquista con "Ella baila sola"

"Rafael Inclán es lo máximo! #compaquelepareceesamorra #PesoPluma", fue la frase y los hashtags con los que la presentadora acompañó la publicación que compartió en la red social china, en la que suma 8.8 millones de seguidores. El clip que dejó ver ha logrado generar cientos de comentarios, 27 mil "me gusta" y casi 450 mil reproducciones, imágenes en las que se le ve acompañada del reconocido actor del "Cine de Ficheras".

La actriz, de 41 años, robó las miradas de sus fanáticos gracias a su look de minifalda, pero sobre todo al mostrarse con la mejor actitud al ritmo de "Ella baila sola", un tema de Peso Pluma y la agrupación "Eslabón Armado" que se ha posicionado como un de los trends de la plataforma, y que por supuesto la estrella de "Me Caigo de Risa" no podía dejar pasar, pues siempre muestra lo mejor de las tendencias.

Mariazel se luce bailando el trend del momento. Foto: TK @mariazelzel

La guapa conductora, que también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y actualmente es una de las favoritas del canal de deportes TUDN, se consolida en las plataformas como ícono de moda para las mujeres y así lo dejó ver con su look moderno y juvenil, con su coqueto conjunto celeste, outfit de su personaje Yadira, con el que promete conquistará al público.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora que llegó a México siendo una niña, ganó popularidad con su participación en el programa de comedia "Me Caigo de Risa", conducido por Faisy, y como parte del equipo de deportes de Televisa, emisiones en las que demuestra que es una amante de la moda y se deja ver con los atuendos más chic, que también lleva a sus cuentas oficiales, como los mini short, vestidos cortos, trajes de baño y ajustados looks.

