Valentina Quirós presume el vestido que más le gustaba a Santa Fe Klan para mandarle una indirecta

Después de que Santa Fe Klan se besó con Karely Ruiz, su supuesta exnovia Valentina Quirós volvió a utilizar sus redes sociales para lanzarle otra indirecta. Los fans del rapero guanajuatense y usuarios de plataformas digitales están muy al pendiente de la reacción de la influencer, que recientemente subió un video en el que presume un vestido, el cual dio a entender que era el que más le gustaba al intérprete de "Así soy", ya que con la pieza la joven presumía su silueta.

Desde que se desató el escándalo por la inusual interacción entre la modelo de OnlyFans y Ángel Quezada, nombre real del artista, Valentina ha estado muy activa en sus cuentas oficiales, sobre todo en TikTok, plataforma en la que ha utilizado algunos temas para lanzar, presuntamente, indirectas al cantante, de 23 años, con el que supuestamente estaba saliendo desde hace más de un mes, pero que ahora ha dado a conocer que está soltero.

Valentina Quirós presume vestidito verde y la manda indirecta a Santa Fe Klan

Hace un par de días, la modelo de internet compartió en su cuenta oficial un pequeño clip en el que hacía la sincronización de labios de la canción "Nada" de Cazzu en colaboración con Rauw Alejandro y Lyanno, la cual se lanzó en 2019. El tema llamó la atención de los fanáticos debido a que la letra narra cómo terminó una relación de forma sorpresiva y una de las personas ya inició otro romance, tal y como le pasó a Valentina, que hasta el momento ha mostrado incrédula al concluir su presunto noviazgo.

Valentina Quirós presumió su vestido con la canción "Nada" Foto: Especial

"Para que haga lo que hacía como cuando yo no estaba. Hoy me puse el vestido ese que tanto te gustaba, para que cuando esté en frente, me lo digas en la cara", se escucha en la letra, la cual comienza a cantar la joven influencer que también luce un vestidito verde salvia, que la hace resaltar su figura delgada y curvilínea, robándose así la mirada de sus miles de seguidores que aseguraron que el tema es una indirecta para Santa Fe Klan.

La prenda era corta y ajustada, asimismo tenía un diseño de estilo halter, es decir que no tenía escote ya que llegaba hasta el cuello, sin embargo, en la espalda baja tenía una parte descubierta adornada con un listón, así que que dejaba ver esa parte de su cuerpo, fue en ese momento que sus fanáticos descubrieron que tiene un tatuaje que dice "Ángel": "Soy yo? O dice Angel en la espalda baja?", preguntó un usuario de TikTok, mientras que otros internautas contestaron: "sí dice Ángel, pero no está relacionado a ninguna persona" y "mucha gente se tatúan esa palabra. No tiene nada q ver con nadie".

En tanto, Valentina Quirós presuntamente sigue lanzando indirectas para Santa Fe Klan, con el que terminó sorpresivamente según ha dejado ver con sus reacciones en redes sociales como TikTok e Instagram, en donde comparte canciones e imágenes que podrían representar su caso. Y es que la relación parecía que iba bien, debido a que se les vio en una fiesta con amigos y hasta en un viaje con el artista a República Dominicana.

Valentina Quirós se fue de viaje con Santa Fe Klan pero nunca confirmaron la relación IG @valentina.quirosc

La popularidad de la joven se disparó cuando fue vista en varias ocasiones con Ángel Quezada, por lo que muchos internautas la señalaron como su nueva novia, sin embargo, el artista nunca confirmó el presunto romance, pero esto no ha sido pretexto para que la influencer muestre su descontento ante la situación, al igual que lo ha hecho la ex pareja Maya Nazor, quien también es madre de su bebé Luka.

