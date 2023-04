Valentina Quirós habla de los "amigos con privilegios " tras ver a Santa Fe Klan con Kareli Ruiz

Valentina Quirós habría dado una contundente respuesta después de que se viralizaran las imágenes de Sata Fe Klan con Karely Ruiz. La influencer había sido identificada como la nueva novia del rapero, sin embargo, tras revelarse el video en el cual la modelo de OnlyFans y el cantante de "Así soy" se besan, la joven habló de los "amigos con privilegios", esto gracias a una de las canciones que están en tendencias en TikTok.

La joven compartió en su plataforma, en donde tiene más de 898 mil seguidores, un video interpretando la canción "Sólo Pasajero" de Luigi 21 Plus, que se lanzó desde 2012, pero que ahora eligió para hacer sincronización de labios. Al ser un tema muy viejo, muchos de sus admiradores, y por supuesto de los que supieron de su relación con Ángel Quezada, nombre real del rapero, comenzaron a especular sobre que se trataba de una indirecta para el intérprete.

¿Santa Fe Klan y Valentina eran "amigos con privilegios"?

Valentina interpretó la parte de la letra que decía: "Tienes que aprender a controlar tus emociones. Que si me gustas pues claro, ese es obvio ma. No significa que yo quisiera ser tu novio. Que la pasó de maravilla cuando estoy contigo, pero sabes muy bien como son las cosas conmigo. Amigos con privilegios sin compromisos". La estrofa quedaría muy bien para la relación que tuvo con Santa Fe Klan, debido a que a pesar de que se les vio juntos, nunca confirmaron su romance.

Además, la publicación la compartió con un par de emojis, uno de una mano con el dedo índice señalando y otro con la señal obscena del dedo de en medio; así que muchos de los usuarios de la plataforma de TikTok asumieron que era una indirecta para el rapero guanajuatense con el que salió por unas semanas y que ahora, al parecer, está teniendo algo más que una amistad con la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz, quien ya contestó a la polémica.

"No está soportando", "mujer hermosa sin necesidad de andar enseñando así te ves chula", "yo creí que andaba con ella y ya salió que no", "Vale es mejor q Kareli y Maya, pero yo pensé q andaba con angelitooo", "otra vistima" y "Es que el ángel no sabe ni lo que quiere y si dejó a la mamá de su hijo, que no vaya dejar a todas, pero Vale es muy linda igual que Maya", son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación que también tiene varios "likes".

Valentina Quirós fue vista con Santa Fe Klan a principios del mes pasado en unas fiestas y acompañándolo a sus viajes, como por ejemplo, el que hicieron República Dominicana en donde quedó en evidencia que estaban saliendo. Debido a su presunto romance, empezaron a crecer sus seguidores en Instagram y TikTok, por lo que muchos han notado las indirectas que ha compartido después de que Ángel fuera visto con la modelo de OnlyFans, quien supuestamente era amiga de Maya Nazor, ex pareja del intérprete y mamá de su hijo Luka.

