Karely Ruiz revela si es novia de Santa Fe Klan o no y asegura que no tiene amigas

Este fin de semana, Karely Ruiz se convirtió en tendencia y no precisamente por las fotografías que comparte en redes sociales en donde deja ver su escultural cuerpo, sino que en esta ocasión la modelo se ha convertido en tema de conversación debido a que protagonizó tremendo beso con el rapero Santa Fe Klan.

Fue durante la presentación de Santa Fe Klan en uno de los recintos más importantes de Monterrey, Nuevo León cuando ocurrió el controversial beso, y es que la polémica viene debido a que Karely Ruiz y Maya Nazor quien es ex pareja del rapero supuestamente eran amigas, pero de esto ya habló la modelo de Only Fans y además aclara si sostiene o no un romance con el nacido en Guanajuato.

Karely Ruiz rompe el silencio

En redes sociales Karely Ruiz ha sido muy criticada debido a que la sensual mujer se besó con el ex novio de una de las que supuestamente era su amiga y por eso han llamado a la modelo “chapulina” e incluso “Panini”, éste último haciendo referencia a Karla Panini quien traicionó a su “mejor amiga” Karla Luna.

Pero esto ya cansó a Karely Ruiz y por eso es que la regia habló en redes sociales y dejó muy clara la situación y la relación que sostiene con Santa Fe Klan si son o no pareja, así como su amistad con Maya Nazor.

Y es que, en primer lugar Karely habló de la relación con la ex pareja de Santa Fe Klan con quien hace algunos meses intercambiaban comentarios en redes sociales e incluso se lanzaban halagos una a la otra, sin embargo, la mujer que ha triunfado en OnlyFans dejó claro que ella no tiene amigas en esta industria.

“Mis amigas reales son contadas y discúlpeme si se ofenden algunas que les comento y hablo con ellas, pero cómo voy a ser amiga de una persona que ni conozco, nunca la he tratado y no es que me justifique, sí lo hice es porque quise, porque dije, ‘¿qué tiene de malo?’, es un beso y yo me beso con mis amigos, me he besado con amigas, no lo vi mal”, dijo Karely Ruiz

Por otra parte, Karely Ruiz dejó claro que actualmente no ve algo de malo el besarse con un amigo pues ambos están solteros y no le faltaron al respeto a nadie, respecto a que la llamen “Panini” la tiene sin cuidado pues mientras la critican ella sigue ganando dinero.

“Si me besé con el de HotSpanish para que se ganara un carro la novia, ¿qué no me bese con un amigo? No lo veo mal la neta… esto no fue planeado chicas, se dio simplemente, dije, ‘es un beso’, ¿qué pasa?, yo no le debo nada a nadie y si me van a seguir diciendo Panini, pues díganme, la Panini está facturando, que es lo que importa en estos tiempos”, dijo la estrella de OF

¿Tendrá una relación con Santa Fe Klan?

En sus declaraciones, Karely Ruiz habló respecto al beso que se dio con su amigo Santa Fe Klan y aunque dijo que por el momento son amigos y que los besos son como los vasos de agua (no se le niegan a nadie), no descartó tener una relación con el rapero.

Y es que, de acuerdo con la propia Karely Ruiz le gustó bastante besar a Santa Fe Klan: “me gustó me gustó, ¿quieren escuchar eso? Sí, me gustó, ¿por qué no?... yo estoy abierta a cualquier cosa con cualquier persona”.

