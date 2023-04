Eduin Caz no se quitó el tatuaje de Anahy y eliminó a mujeres de Instagram: “No quiero problemas”

Este lunes 17 de abril, el cantante y líder de Grupo Firme, Eduin Caz un avez más se convirtió en tendencia debido a que circuló en redes sociales una imagen del nuevo tatuaje que se habría hecho en forma de rayo, el cual supuestamente cubría el nombre que de su esposa el cual lleva plasmado en el cuello.

Debido a lo anterior, se empezó a especular que su separación con la madre de sus hijos podría ser definitiva, pero tal parece que solo se trató de un error de percepción pues el tatuaje con el nombre de su esposa sigue intacto y además, Eduin Caz dejó de seguir a muchas de mujeres en instagram y él mismo reveló las razones.

Luego que se dijera que habría tapado el tatuaje con el nombre de su esposa, mismo que trae en el cuello el cantante no dijo nada al respecto, solo compartió unas fotografías en las que plasmó el momento en el que tanto él como su hermano Jhonny Caz decidieron tatuarse la abreviación de su apellido, es ahí donde se puede apreciar que aún tiene el nombre “Anahy” tatuado en el cuello.

Tan solo unas horas antes de que terminara este lunes 17 de abril, Eduin Caz sorprendió a sus fanáticos con una historia en especial en donde se dirigió especialmente a todas las mujeres que seguía a través de instagram.

Y es que aunque en un inicio aseguró que no “iba a quemar a nadie”, el líder de Grupo Firme, finalmente comentó que algunas de las mujeres a las que seguía en instagram le han estado enviando mensajes cuestionando el por qué las ha dejado de seguir.

Ante esta situación, fue el propio Eduin Caz quien tranquilizó a sus seguidoras asegurando que no es culpa de ellas, sino que esa una decisión que tomó para evitarse problemas.

“Mis niñas preciosas, no se enojen no estoy, no las voy a quemar (risas), las que me están diciendo que las dejé de seguir no hicieron nada malo, simplemente ya no quiero seguir a ninguna mujer, ya no quiero problemas”, dijo Eduin Caz