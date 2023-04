Bad Bunny lanza "Un x100to" a dueto con Grupo Frontera, aquí puedes ver el VIDEO oficial

Hace unas horas por medio de sus redes sociales, Bad Bunny compartió el adelanto de lo que sería su nuevo tema el cual grabó a lado de la agrupación de regional mexicano del momento, hablamos de Grupo Frontera, quienes han puesto a bailar y cantar a multitudes.

Aún no se estrenaba este nuevo tema y ya millones de personas querían escuchar esta colaboración la cual promete ser una de las más exitosas de la historia, por lo que en cuanto se estrenó el video oficial del tema titulado “Un x100to” ha tenido gran éxito.

Estrenan “Un x100to” y las redes estallan

A tan solo unas horas del estreno del que seguramente se convertirá en un himno para todos aquellos que andan con el corazón roto, el video oficial de Grupo Frontera y Bad Bunny ya cuenta con miles de reproducciones.

Entre los comentarios que se pueden leer en la publicación del video en YouTube, seguidores tanto de Bad Bunny como de Grupo Frontera se pueden leer solo cosas buenas augurando un éxito total a esta colaboración.

Así mismo agradecen a Bad Bunny el haber unido su voz a un tema del corte regional mexicano, pues es algo que ya deseaban escuchar, sin embargo, esta no sería la primera vez que el reggaetonero le entra a este género pues hace poco más de tres años “el conejo malo” grabó junto con Natanael Cano un corrido tumbado.

Fórmula que fue un gran éxito y que seguidores del conejo malo esperan repita pero esta vez a lado de Peso Pluma a quien saludó durante su participación en el festival de Coachella 2023 este fin de semana.

“Un x100to” el video y letra completa

Tal y como lo mencionamos anteriormente, el nuevo tema de Grupo Frontera como todos los anteriores seguramente será un gran éxito pues aunado del gran ritmo tienen la voz y el estilo de Bad Bunny.

Y es que, tanto Bad Bunny como Grupo Frontera son sinónimo de éxito seguro, por lo que no tardaran muchos días en que seguidores de ambos artistas se sepan completita la canción nueva.

Así que para que no te quedes fuera y puedas cantarla también aquí te compartimos el video oficial y la letra completa de “Un x100to”.

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa' qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no, no es cierto

Ya nada me hace reír

Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti

Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti

Prendo para irme a dormir

Porque duermo mejor si sueño que estás aquí

Si supieras que te escribí

No he mandado los mensajes, siguen todos ahí

Wow, qué mucho me ha costa'o

Quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado

Borracho viendo tus fotos. me duele ver que tú sí has mejorado

No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices

Y yo pensando si decirte que

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa' qué te miento?

Eso de que me vieron feliz, no, no es cierto

(Ey)

Hace tiempo no pensaba en ti

Borracho a tu Insta me metí

Baby, ya yo sé que a ti te va bien

Que de mí tú no tienes que saber, ey, ey

Viviendo en un infierno que yo mismo incendié

Jugando contigo como si fuese el die'

Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pie'

Rogándote, en el tequila ahogándome

Los muchacho' están invitándome a salir

La paso bien, pero siempre termino extrañándote

En el tequila ahogándome, ey

Las morritas texteándome, ey

Que dónde es la peda hoy, pero

Me queda 1%

Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento

Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo

Baby, ¿pa' qué te miento?

Eso de que me vieron feliz no es cierto, ey

Y esto es Grupo Frontera

Y el compa Bad Bunny

