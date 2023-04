Shakira se convierte en una auténtica Barbie, mientras su ex Gerard Piqué festeja el cumpleaños de Clara Chía

Todo indica que la controversia por la ruptura de Shakira y Gerard Piqué perseguirá a los famosos por un tiempo más, esta vez la cantante retomó algunas de las polémicas frases y declaraciones de su expareja para sumarse a uno de los trends favoritos que surgieron con el lanzamiento del tráiler de “Barbie, la película”.

En días recientes se hizo tendencia el generador de selfies con el que internautas usaron sus fotos para realizar una presentación similar a la de los personajes de la cinta, aunque algunos de ellos aprovecharon para crear frases divertidas relacionadas con algunas polémicas o momentos personales bochornosos.

Shakira se suma a trend de Barbie. Foto: IG @shakira

Famosos como Kristal Silva, Aracely Arámbula, Erika Buenfil, África Zavala, Ana Bárbara, Laura Bozzo y Lyn May se sumaron al trend de Barbie, pero algunos de ellos añadieron un toque de comedia con algunos de sus personajes famosos de televisión como el caso de Eugenio Derbez.

Shakira en trend de Barbie

Aunque la intérprete de “Ojos así” se sumó tarde a la tendencia, se convirtió en una auténtica Barbie y aprovechó para retomar las indirectas contra su expareja que se encuentra en unas románticas vacaciones en Abu Dabi como parte de un regalo para su novia, Clara Chía Marti, por su cumpleaños 24.

“Esta Barbie está orgullosa de ser latinoamericana”, es la primer leyenda que se lee en la imagen en la que Shakira aparece con el look de la canción “TQG” lanzada con Karol G. Esta frase es parte de la repuesta que habría dado al exfutbolista por sus declaraciones contra los fans latinos: “Mi expareja pues es latinoamericana. O sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella (…) No tienen vida, están ahí, qué importancia les tienes que dar, es que es cero”.

Piqué regala lujoso viaje a Clara Chía. Foto: IG @shakira

“Esta Barbie está fuera de tu liga”, es la segunda postal que compartió a través de sus historias de Instagram y con ella se refiere al equipo de la Kings League de Gerard Piqué y, una vez más, retoma la controversia por su canción junto a Bizarrap y en la que también se lanza contra su nueva pareja.

La tercera menciona “Esta Barbie es Shakira, Shakira”, con la que hace referencia a su canción “Hips don’t lie” que es una de las más populares de su repertorio y que es parte de la frase con la que el público identifica de inmediato a la barranquillera.

Shakira retomaría indirectas contra Gerard Piqué con trend de Barbie. Foto: IG @shakira

