Así festejó Gerard Piqué el cumpleaños Clara Chía en Abu Dabi, antes de viajar para poder ver a sus hijos en Miami

Aunque Shakira ya disfruta de su nueva vida en Miami, la polémica persigue a Gerard Piqué y esta vez se reveló que pasará unos días en un lujoso destino como parte de un regalo que hizo a su novia, Clara Chía Marti, por su cumpleaños 24, todo antes de viajar para ver a sus hijos, Milan y Sasha, en su nuevo hogar.

En marzo pasado la cantante colombiana salió de España rumbo a su nueva casa en Miami, Florida, donde comenzará desde cero tras su mediática ruptura con el exjugador del FC Barcelona. Aunque se mantiene en el ojo del huracán, Shakira pidió que se respetara la privacidad de sus hijos luego del impacto que significó para ellos la separación de sus padres.

Gerard Piqué regala romántico viaje a Clara Chía por su cumpleaños. Foto: IG @3gerardpique

Mientras tanto una nueva controversia surgió para el empresario, pues medios españoles señalan que habría regalado a su novia, la joven estudiante Clara Chía, un romántico viaje a la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dabi. Un destino elegido, entre otras cosas, por su privacidad ya que les sería difícil a los paparazzis captarlos.

¿Condiciones para ver a su padre?

Gerard Piqué sólo pasará unos días con Clara Chía en Abu Dabi, pues luego de ello debe viajar a Estados Unidos para reunirse con sus hijos y estar los siguientes 10 días con ellos. De acuerdo con el medio “Mamarazzis”, esto ocurrirá a finales de abril y el exfutbolista se reunirá con la abogada de Shakira para discutir los detalles.

“Piqué va a ir a Miami a finales de mes. Shakira conoce las fechas exactas. El futbolista pasará 10 días en Miami con sus hijos, tal y como se especifica en el convenio regulador”, detalló la reportera Lorena Vásquez sobre el acuerdo entre los famosos en el que también, indicaban algunos medios en España, sería la cantante quien pagaría los gastos del viaje a su expareja.

El reportero Jordi Martín de “El Gordo y La Flaca” señaló que los hijos de Gerard Piqué habrían puesto una condición a su padre para visitarlos, pues no estarían de acuerdo con estar junto a Clara Chía cuando esto suceda.

“Una condición que los chicos le habrían puesto es que cuando los visite en Miami sea sin la novia. Los nenes no quieren ni ver a Clara, le han dicho a su padre 'no queremos conocerla': 'Por favor, los diez días que vengas no queremos estar con ella’”, detalló el paparazzi.

