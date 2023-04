VIDEO | Gerard Piqué ahora se lanza contra México: "A los mexicanos no los puedo tocar" por el "hate"

El ex futbolista español Gerard Piqué causó polémica en redes sociales, luego de que en una transmisión relacionada con el certamen de la liga de futbol 7 Kings League dijo que no tocaría en sus comentarios a los fanáticos mexicanos.

El también empresario, creador (junto con Ibai Llanos) de la Kings League, quien recientemente llenó el Camp Nou, estadio de su antiguo equipo el Barcelona, para la ronda final de su primer torneo de futbol 7, dio a entender que los aficionados mexicanos pueden ser muy tóxicos y, por esta razón, nunca se metería con ellos.

En un video publicado en la cuenta de TikTok @kingslshorts, Gerard Piqué, al ser cuestionado por los conductores del programa sobre cuál comentario podría provocarle una gran cantidad de “hate”, comentó: "a los mexicanos no los puedo tocar" por el "hate".

"Quiero decir algo que no me pueda caer 'hate', pero a los mexicanos no los puedo tocar. Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo", señaló Piqué, entre risas de todos los participantes del programa, en una respuesta que algunos no esperaban.