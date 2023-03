Clara Chía, ¿hablará de Shakira y Piqué? Le ofrecen millones para contar su "verdad"

Clara Chía Martí, quien es la novia del ex jugador Gerard Piqué, volvió a ser tema de conversación, luego de que trascendió que habría rechazado ofertas millonarias para hablar sobre su relación con el antiguo defensa del Barcelona. La joven de 23 años ha pasado por meses complicados, pues ha sido muy criticada por su relación y porque es con quien Piqué le fue infiel a Shakira.

Ella sólo quiere respeto para su relación. Foto: @clarachia_official_.

Fue el medio X Catalunya quien reveló que Chía no quiere hablar o dar su versión de los hechos, ni por dinero, “las ofertas ascienden a más de un millón de euros”, según revelaron, pero no se dijo quiénes la han contactado. Además, Clara habría dejado claro a todo aquel que se le acerque que lo único que quiere es tranquilidad y respeto para su relación. Ese mismo medio comentó que supuestamente la información se ha tergiversado y que la verdad absoluta la saben las partes involucradas, las cuales hasta el momento no han contado muchos detalles de lo ocurrido.

¿Cuándo terminó Shakira con Piqué?

El pasado 28 de mayo El periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis aseguró que la originaria de Barranquilla habría descubierto que Gerard Piqué le habría sido infiel con una modelo de 20 años. Ahora se sabe que Piqué sale con la joven publicista, de 23 años, Clara Chía. Más tarde, el sábado 4 de junio que Piqué y Shakira dieron a conocer mediante un comunicado su separación como pareja tras 12 años de relación, tiempo durante el cual procrearon a dos hijos; Milan, de 9 años, y Shasha, de 7 años.

Terminaron muy mal. Foto: @shakiraypique .

Piqué no quiere hablar

Luego del escándalo, Shakira ha lanzado cinco canciones para aparentemente hablar del tema, “Te felicito”, “Sesion 53”, “Monotonía” y “TGQ”, además de que dijo que se mudará de Barcelona, pues ya no quiere vivir junto a la casa de sus suegros. Sin embargo, Piqué ha tenido una actitud diferente, pues no había querido tocar el tema hasta ahora pero sí ha dejado claro que seguirá adelante, pues se ha dejado ver en algunas ocasiones con Clara.

La colombiana ha lanzado varias canciones tocando el tema. Foto: @shakira.

Recientemente, durante una entrevista con su amigo Jordi Basté, aseguró que no tiene ningún problema con haberse convertido en el hombre más odiado del momento: "El día que muera, miraré atrás y espero haber hecho siempre lo que he querido. Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto no me importa. Destino mi energía en estar con los míos y darles lo que tengo. Estoy muy feliz. Ha habido cambios en mi vida y he sabido preservar la felicidad", comentó.

SIGUE LEYENDO...

Shakira: hospitalizan de emergencia a la mamá de la cantante, ¿cuál es su estado de salud?

Andrea Legarreta reaparece junto a guapo actor y con un hermoso ramo de rosas, ¿estrena romance?