Shakira: hospitalizan de emergencia a la mamá de la cantante, ¿cuál es su estado de salud?

Una nueva tragedia acaba de ocurrir en la familia de Shakira y aunque la colombiana no se ha posicionado al respecto, este martes se dio a conocer que el estado de salud de su madre, Nidia del Carmen Ripoll, se vio comprometida por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia. El hecho ha despertado la preocupación mundial no sólo para sus familiares, sino también para los fans de la cantante, quien en los últimos meses no han dejado de apoyarla tras su separación de Gerard Piqué, además de las complicaciones médicas que ha presentado su padre.

De acuerdo con NBC y otros medios de comunicación, la causa de la hospitalización sería una trombosis en una pierna y que por una complicación y dolor, la mujer fue ingresada a un hospital en Barcelona, España. La mayor preocupación de los médicos y de los fanáticos de Shakira es que por la gravedad del asunto algún coágulo se colara hasta el cerebro y es que no se debe olvidar que es una afección que puede causar la muerte; sin embargo, todo indica que Nidia está fuera de peligro.

¿Qué se sabe de la salud de la mamá de Shakira?

Durante la madrugada de este martes la noticia corrió en el mundo del espectáculo, luego de que la NBC conversó con "fuentes cercas a la cantante" quienes revelaron las complicaciones de salud que llevaron a la mujer a pasar varias horas en un nosocomio de Barcelona. A pesar de ello, no existieron mayores riesgos que pusieran en riesgo su vida.

Hasta el momento Shakira no ha dado detalles al respecto. (Foto: IG @shakiralove145)

"Fue hospitalizada en Barcelona a causa de una trombosis. Nos enteramos que la señora se sintió mal, la llevaron al centro médico el viernes y ahí fue que le detectaron esta trombosis en una pierna", explicó el medio.

La preocupación viene por la gravedad de este caso clínico y es que se sabe que una trombosis puede llegar a causar la muerte del paciente; de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), lo que sufre la mamá de Shakira es "una afección que ocurre cuando se forma un coágulo de sangre en una vena profunda. Estos coágulos por lo general se forman en la parte inferior de las piernas, los muslos o la pelvis, pero también pueden aparecer en el brazo".

Cabe resaltar que una trombosis le puede ocurrir a cualquier persona y de no atenderse a tiempo también aumenta el riesgo de complicaciones como enfermedades graves discapacidad e incluso la muerte, pero en una tapa inicial se puede tratar sin mayores problemas, aunque se desconoce cuál es el avance en la señora Nidia.

¿Cuál es el estado de salud de Nidia del Carmen?

Aunque la noticia ha despertado la preocupación de muchos, hay una buena noticia y es que la mamá de Shakira no habría sufrido de complicaciones, por lo que a pesar de la emergencia médica, abandonó el hospital rápidamente. Por otro lado, el mismo medio que informó de los hechos, dio a conocer que la mujer se encuentra fuera de peligro y que por fortuna el coágulo no se dirigió hasta el cerebro.

La salud de los padres de Shakira se ha visto complicada en los últimos meses. (Foto: IG @shakiramorocco)

"La gran suerte fue que el coágulo no le llegó al cerebro; se espera que ella sea dada de alta mañana mismo (hoy)", concluyó.

Por su parte, El Heraldo Colombia dio a conocer más detalles de esta emergencia que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo y según fuentes consultadas "ya se encuentra nuevamente en casa y está fuera de peligro". Esta es la segunda complicación médica que preocupa a la intérprete de "Monotonía", pues hace unos meses la salud de su padre, el señor William Bebarak de 91, también se vio comprometida tras una caída que lo obligo a permanecer internado por varios días; esto se suma al escándalo que enfrenta Shakira, ya que la complicación de sus padres se da en medio de su separación y constantes escándalos tras su separación de Gerard Piqué, quien no deja de presumir su romance con Clara Chía.

SIGUE LEYENDO

Shakira ahora viviría en esta exclusiva isla privada tras vender su mansión en Miami

Clara Chía, ¿hablará de Shakira y Piqué? Le ofrecen millones para contar su "verdad"

Shakira en fotos: así lucía la cantante cuando era pareja de Piqué y éste fue su cambio tras la separación

Estas son las fieles pruebas de que Piqué es la "marioneta" de Clara Chía y hasta se deja vestir por ella