Mamá de Gerard Piqué habla por primera vez en público tras polémica con Shakira: "Me centro en lo que tengo que hacer”

Tras la separación de Shakira y Gerard Piqué se desató la polémica entre ambos famosos que no sólo los implicó a ellos sino también sus familiares más cercanos, como lo fue el caso de la doctora Montserrat Bernabeu, madre del exfutbolista español y exsuegra de la cantante colombiana.

Es así que a unas semanas de que Shakira y sus hijos Sasha y Milan se mudaran de Barcelona, España, a Miami, Florida, la doctora Montserrat Bernabeu habló por primera vez en público en una entrevista que concedió al programa Collapse, de la cadena catalana Catalunya TV-3.

La doctora Montserrat Bernabeu ha saltado a la fama no por su brillante carrera profesional, sino por ser madre de Piqué y ahora exsuegra de Shakira. Foto: Especial

Al hablar en el show sobre su faceta profesional y el hecho de que su labor médica la hace “muy feliz”, inevitablemente la charla se dirigió al terreno de su hijo Gerard Piqué y la relación que mantiene con la barranquillera, con quien se ha dicho no sostiene un buen trato.

Sin embargo, Bernabeu fue más que contundente al escuchar las primeras interrogantes sobre el polémico tema, y sin dudarlo respondió: “Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar”. “Cuando estoy en el trabajo soy la doctora Berbaneu y me dedico exclusivamente a eso, me centro en lo que tengo que hacer”, puntualizó la mamá de Piqué.

En otros temas, la mamá de Gerard Piqué también recordó uno de los momentos más complicados que vivió después de que su hijo sufriera un accidente en plena cancha. La doctora dijo que en el 2012 sufrió mucho después de que Gerard Piqué en un partido en el Camp Nou sufriera un duro golpe en la cabeza.

“Yo tengo una vida profesional y tengo la vida familiar”: mamá de Gerard Piqué. Foto: Especial

“Recuerdo que en ese momento estaba en el campo. Cuando lo vi no muy buena me vino a la cabeza. De hecho, todavía me cuesta hablar de ello. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba. Estaba desorientado y había sufrido un traumatismo craneal importante”, recordó Bernabeu.

Desde que se conoció la mediática ruptura, la española apareció en diferentes publicaciones de medios de entretenimiento por situaciones que protagonizó con Shakira, como cuando la mandó a callar públicamente. Sin embargo, ha evitado a toda costa referirse a ese tema puesto que, según ella, no suele hablar de su vida privada en público..

Cabe mencionar que estas declaraciones surgen casi paralelamente con las imágenes que se han filtrado a la red de Shakira con sus hijos acoplándose a su nueva vida en Estados Unidos.

