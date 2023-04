VIDEO | Ari Borovoy revela cómo ayuda a Kalimba en su caso: "Es mi brother, mi hermano, mi amigo"

Ari Borovoy y Kalimba se conocen desde que eran niños. Han formado parte de OV7 y encabezado giras artísticas durante años. Les une una gran amistad y hermandad, por estas y otras razones más es que Ari se animó a brindar su total apoyo a Kalimba en su proceso legal, mismo que enfrenta desde hace un mes cuando Melissa Galindo lo denunció por acoso sexual.

Ante este hecho, OV7 se ha mantenido a la expectativa de cada paso en el caso Kalimba. Mientras este y sus compañeros han estado de de conciertos por Estados Unidos y ahora otros más en México, Borovoy comentó a los medios de comunicación de qué manera ha estado cerca de su "negrito" querido.

Antes de abordar un vuelo, Ari Borovoy atendió a los medios de comunicación y refrendó su apoyo a su amigo.

"Estamos con esta gira de OV7, con conciertos todo el tiempo. Kalimba está muy bien, muy tranquilo, todos lo estamos y en espera de que sucedan las cosas con el tiempo", comentó.

Luego de esto, fue cuestionado sobre si estaba de acuerdo en la forma como Melissa Galindo hizo la denuncia pública en redes sociales a Kalimba.

"Me parece que efectivamente eso hay que cambiar, tocar a los que ven eso, cambiar y si no se convierte en un arma blanca el levantar una mano y decir las cosas, me parece válido si hay un sustento legal", reflexionó.