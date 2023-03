Melissa Galindo revela que hay 6 personas más que sufrieron abusos de Kalimba, ya denunció al cantante

Fue hace un par de semanas cuando, la cantante y actriz Melissa Galindo utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente que había sido víctima de abuso sexual por parte del también cantante Kalimba Marichal quien desde muy pequeño ha sido parte de la agrupación Onda Vaselina y actualmente nombrada como OV7.

Ante esta situación hace unos días, el equipo legal de Kalimba reveló que había iniciado un proceso en contra de Melissa Galindo por daño moral, por lo que la expareja de Yolanda Andrade también decidió actuar legalmente e interponer una denuncia en contra del integrante de OV7, además reveló que existen otras 6 mujeres que aseguran haber sido víctimas del intérprete de “No me quiero enamorar”.

Fue en una entrevista con los conductores del programa “De Primera mano” el cual lidera Gustavo Adolfo Infante en donde Melissa Galindo habló sobre la acusación que hizo en contra de Kalimba hace algunas semanas a través de redes sociales y la cual ya llegó a instancias legales.

De acuerdo con Galindo, esta será la única vez que hablé del tema pues en futuras ocasiones será su equipo legal los encargados de dar información al respecto, y es que la actriz y cantante asegura que sus días no han sido del todo buenos pues hay momentos de quiebre.

Foto: IG @melissagalindooficial

Además Melissa asegura que no existe un momento perfecto para denunciar a tu abusador, tal y como ha sido cuestionada y revictimizada en redes sociales en donde Galindo ha recibido cientos de críticas por no haber denunciado a su presunto abusador en el momento en el que ocurrió todo y seguir con la relación de amistad entre ambos.

“Las víctimas no hablamos cuando la gente cree que es el momento adecuado, las víctimas hablamos cuando nos sentimos listas. Y aún así, creo que nunca es cómodo hablar de un tema como este, te pone en un lugar muy vulnerable, es tu intimidad que fue invadida, es tu cuerpo, es tu casa en donde entraron sin permiso. Entonces, es incómodo, es doloroso estar reviviendo todo esto, de hecho es el único día que se va a hablar de este tema y deseo que se cierre de la forma que se tenga que cerrar”, comento Melissa Galindo

Por otra parte, Melissa señaló como algo “violento” el actuar del equipo legal de Kalimba quienes hace unos días mostraron en televisión algunas de las pruebas que utilizarán en contra de Galindo para desestimar sus acusaciones en contra del también DJ: “Me parece muy violento continuar violentando a alguien que ya agrediste sexualmente, me parece inhumano. Me parece una forma muy violenta de amenazar y tratar de silenciarme aún más cuando ya viviste cómodo con mi silencio durante dos años”, comento Galindo

Foto: IG @melissagalindooficial

Finalmente, Galindo reveló que en la denuncia que hizo en redes sociales, recibió comentarios de algunas mujeres asegurando que ellas vivieron lo mismo y también fueron agredidas por Kalima, dos de ellas de la misma forma que Melissa y el resto en situaciones más fuertes.

“Alrededor de unas seis personas. Lo curioso es que a dos de ellas me dijeron que había sido exactamente lo que yo viví, me dijeron hasta las personas que venían en la camioneta con ellas. Y otras tres personas que fueron casos más duros que el mío, son temas más fuertes de los que yo no puedo hablar, pero temas bastante rudos”, comentó Melissa.