Melissa Galindo denuncia a Kalimba ante las autoridades por presunto abuso sexual

Melissa Galindo denunció formalmente ante las autoridades a Kalimba por el presunto delito de abuso sexual agravado, así lo anunció por medio de un comunicado la joven cantante, quien hace unas semanas había hecho público su caso en el que aseguró que el integrante de OV7 la había tocado de manera indebida. Con esta decisión, la artista comenzó con un proceso legal contra el intérprete de "Duele", que también hizo acusaciones en su contra por difamación.

Después de denunciar públicamente en sus redes sociales al intérprete, de 40 años, la ex participante de "La Voz México" había permanecido alejada de las plataformas digitales; fue hasta este martes 28 de marzo que en su cuenta de Instagram compartió un comunicado en conjunto con Nosotras para Ellas, una organización que la está orientando jurídicamente. En el desplegado se reveló que Galindo ya presentó su denuncia en contra de Kalimba Marichal por el delito de abuso sexual agravado.

Tras varios días de relatar su caso en redes sociales, la artista presentó formalmente su acusación ante las autoridades correspondientes. "Les comunicamos que Melissa Galindo decidió denunciar legalmente a su agresor ante las instancias correspondientes por el delito de abuso sexual agravado" se puede leer en el documento firmado por el despacho de abogados Riojas Orozco, Castañón y Asociados.

En el documento se explica que la cantante, de 34 años, fue victimizada tras la denuncia, tanto por usuarios de redes sociales, medios de comunicación "e incluso su agresor y su equipo legal". Asimismo, se indicó que "es lamentable y un atentado a la libertad de expresión de las víctimas querer violentar públicamente bajo la amenaza de acciones legales por alzar la voz con 'cientos de pruebas' que son utilizadas de manera tendenciosa y que no van con la cronología que Melissa relata".

Esta última aclaración podría hacerse después de que Kalimba junto a su equipo legal, presentaran presuntas pruebas en la televisión sobre la relación que el artista tenía con Galindo, quien fue parte de su sello discográfico. También, el ex integrante de Onda Vaselina denunció a la cantante por difamación y daño moral, pues asegura que no son verdad las acusaciones de acoso y abuso que Melissa hizo en su contra, por lo que está dañando su imagen.

El pasado 16 de marzo, Melissa Galindo grabó un video en el que narró cómo el cantante presuntamente tocó sus partes íntimas en un par de ocasiones. La artista explicó que si no había hablado al respecto es porque estaba trabajando bajo el sello discográfico del intérprete de "No me quiero enamorar", sin embargo, ahora tomó el valor de denunciar públicamente al artista con el objetivo de que ninguna otra joven caiga en este tipo de situaciones.

Esta no es la primera vez que el cantante de éxitos como "Tocando fondo" está involucrado en acusaciones de índole sexual. En 2010, cuando Kalimba tenía 28 años, Diana Guzmán lo denunció por el delito de violación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, en ese entonces la joven era menor de edad, por lo que el caso causó gran polémica y fue cubierto por medios nacionales, sin embargo, quedó absuelto ya que no se pudieron demostrar las acusaciones.

