Christian Estrada estrena romance con Alicia Machado, así lo confirmaron ellos mismos

Luego de haber denunciado en varios programas de televisión que su expareja, la actriz Ferka no le deja reunirse con su hijo Leonel, el modelo Christian Estrada fue captado en situación romántica con Alicia Machado, por lo que los rumores de un presunto romance comenzaron a circular.

No pasó más de una semana luego de filtrarse las fotografías de Estrada y Machado cuando ambos modelos en un programa de espectáculos confirmaron estar en una relación amorosa, desde entonces el ex de Ferka ha dedicado románticas publicaciones a su nueva novia.

Foto: Captura de pantalla

Fue a través del programa de Gustavo Adolfo Infante en donde la ex Miss Universo confirmó haber caído ante los encantos del modelo quien ha sido acusado en varias ocasiones por diversas mujeres de ser un “vividor”.

Durante la confirmación de su relación amorosa, Alicia Machado no se encontraba sola pues estaba acompañada de su nuevo novio, por lo que él también habló al respecto.

Foto: Captura de pantalla

Y es que de acuerdo con el periodista de espectáculos, éste envió un mensaje a Christian Estrada y como respuesta recibió un audio de Alicia Machado en donde confirmaban estar juntos, ante esto, Infante pidió autorización para pasar al aire el audio que recién le había enviado y la modelo dio su autorización.

“Haber Gustavo Adolfo Infante, ¡ay güey cómo me quisiera tomar un tequila contigo de verdad!, tu no sabes mi vida como esta de bonita en estos momentos, todo lo que me ha pasado tu sabes…mira, haz lo que tu quieras, yo te quiero mucho…así que tu eres un rey de la farándula y el chisme”, dijo Machado