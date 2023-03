Ferka manda mensajes a conductoras que apoyan a Christian Estrada, él asegura que da 5 mil pesos mensuales para su hijo

Desde hace algunos meses, María Fernanda Quiroz a quien conocemos mejor como Ferka Quiroz y su ex pareja el modelo Christian Estrada se enucentran en una pelea, pues la actriz y conductora no permite que el exnovio de Frida Sofía vea al hijo que tienen en común, pues asegura que éste no cumple con las obligaciones como padre.

Fue hace un par de días que Estrada estuvo como invitado en un famoso programa de televisión en donde imploró a su expareja que le dejara acercarse a su hijo, lo que generó algunas reacciones de las conductoras Alejandra Camarillo y Vanesa Arias al respecto, sin embargo, Ferka Quiroz no se quedó callada y les envió una respuesta a las conductoras pues les pide que sean empaticas además les reclaca que no conocen la situación.

Ferka se les fue con todo a las conductoras

La ex participante de “Las Estrellas bailan en Hoy”, utilizó sus redes sociales para responder a Alejandra Jaramillo a quien tacho de ser una mujer poco empática y también le aseguró que ella no conoce la situación que atraviesan Ferka y Christian por lo que pide tenga cuidado con sus declaraciones.

Ante esta situación, Jaramillo respondió y asegura que se encuentra en un país en donde puede ejercer su libertad de expresión, es por eso que opina del tema, además ésta asegura que en ningún momento atacó a Quiroz.

Foto: IG @estradac11

Por otra parte, Vanessa Arias quien también es conductora de “¡Siéntese Quien Pueda!”, y a su vez es amiga tanto de Ferka como de Estrada, compartió que la actriz le envió un mensaje a su número personal en donde pidió no ponerse de lado de ninguno de los dos.

Sin embargo, Arias aseguró que ella como amiga que es de ambos, no toma partido por ninguno de los dos, pero lo que realmente le preocupa es el pequeño Leonel.

“Aquí el que verdaderamente importa es el niño (…) aquí tampoco emitimos ningún juicio solamente estamos dejando que Cristian de su versión”. Dijo Vanessa Arias

Foto: IG @estradac11

Christian Estrada da 5 mil pesos mensuales

Luego de esto, Estrada asegura que se trata de un “berrinche económico” por parte de Ferka Quiroz, pues supuestamente la también actriz esta pidiendo una cantidad excesiva para poder ver a su hijo.

foto: IG @ferk_q

Y es que de acuerdo con el propio Christian Estrada, él se considera un padre presente pues aunque aún no hay una pensión fija para que de a su hijo, él apoya a Ferka con 5 mil pesos mensuales para los gastos del niño.

“Soy un padre presente y ahorita, desafortunadamente ninguno d elos dos tenemos la custodia, no hay una pensión que diga el juez tu tienes que dar esto, yo hoy por hoy a mi hijo le doy 5 mil pesos mensualmente, para la comida en lo que los abogados arreglan esto, yo lo que quiero es ser parte de su vida, ver crecer a mi hijo”, dijo Estrada

Por otra parte, los conductores le hicieron saber a Estrada que el público no cree en él, sin embargo, el modelo siguió firme en asegurar que todo se trata de un berrinche por parte de su ex pareja, además dejó claro que no pagará por ver a su hijo pues no está dispuesto a darle dinero a Ferka sino solo a su hijo.

“Me esta pidiendo una cantidad, para que yo vea a mi hijo, es mi hijo no voy a pagar para ver a mi hijo yo le voy a dar, yo le doy todo a mi hijo, que no lo ponga en medio entre los problemas de madre y padre”, dijo Christian Estrada

Luego de hacerle ver que el pequeño Leonel no puede recibir el dinero y tiene que ser la madre quien lo reciba, Estrada asegura que por eso prefiere que los abogados se encarguen de la situación y que pronto el juez determine cuánto debe de dar para la pensión y qué días va a poder ver a su hijo.

bmz