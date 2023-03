Yuridia: así lució su embarazo en el Auditorio Nacional

Luego de varias semanas de haber estado involucrada en una fuerte polémica tras las desafortunadas declaraciones de Pati Chapoy, Yuridia sigue adelante con su carrera y triunfando en cada una de las presentaciones que ofrece tanto en Estados Unidos como en México, y es que, recientemente la sonorense se presentó en el Auditorio Nacional.

La ex integrante de La Academia, dejó claro por qué es una de las favoritas del público pues en las fechas que se presentó en dicho recinto, Yuridia logró vender en su totalidad las localidades y como muestra de su agradecimiento la cantante presumió a sus seguidores su embarazo.

Yuridia luce su embarazo en el Auditorio Nacional

Fue el pasado 13 de febrero cuando, la intérprete de temas como “Yo por él”, “Ya te olvidé”, “Amigos no”, “Angel”, entre muchas otras más anunció por medio de sus redes sociales junto con su esposo el también ex académico Matías Aranda anunciaron que se encuentran esperando a su primer hijo como pareja, pues cabe recordar que Yuridia se convirtió en mamá por vez primera a lado de Edgar Guerrero.

Y como para nadie ya es un secreto que Yuridia se encuentra esperando a su segundo bebé, la talentosa mujer cada vez que puede presume como va el crecimiento de su bebé a quien por cierto llamarán Benicio

De acuerdo con la propia Yuridia, será el próximo mes de agosto cuando den la bienvenida y pueda tener entre sus brazos a su hijo, por lo que a estas altura la cantante está atravesando por su cuarto mes de embarazo, aproximadamente, es por eso que la ex académica no pierde momento para mostrar el crecimiento de su bebé.

Y es que antes de salir al escenario, para deleitar a sus miles de fanáticos, Yuridia aprovechó para tomarse una serie de fotografías en donde muestra como va creciendo Beni, como le llama de cariño a su hijo.

“Aquí adentro hay una flor. Más bien un jardín entero”, escribió Yuridia en una fotografía que publicó hace unos días

Foto: IG @yuritaflowers

Además de dicha foto en donde posó con un vestido negro con una flor rosa a la altura de su vientre, Yuridia compartió otra fotografía en donde aparece con otro vestido, pero este lleno de lentejuelas y auqnue ese disimula más su pancita, fanáticos aseguran que tanto ella como Beni lucen radiantes.

Foto: IG @yuritaflowers

