Christian Nodal no llenó un famoso recinto de Acapulco, aseguran que deja mucho que desear la producción del show

Si hablamos de artistas exitosos, no podemos dejar de mencionar a Christian Nodal quien, desde hace algunos años se ha convertido en uno de los intérpretes de música regional mexicana favoritos tanto de niños, como de adultos, por lo que en cada lugar que se presenta logra un lleno total, esto sin importar el lugar o país en el que presenta.

Sin embargo, esto no sucedió así el pasado fin de semana que Christian Nodal llegó a Acapulco con su Forajido Tour, a un famoso recinto de aquel paradisiaco puerto de nuestro país, pues reportaron que el nacido en Sonora no logró vender todas las localidades.

De acuerdo con la periodista Ana María Alvarado, quien estuvo presente el fin de semana en el puerto guerrerense debido a que se llevó a acabo el carnaval de Acapulco, la ex colaboradora de Maxine Woodise aprovechó su estadía en dicho lugar para asistir al concierto de Christian Nodal.

Sin embargo, Alvarado quedó decepcionada al ver el show del intérprete de temas como “Ya no somos ni seremos”, “Aquí abajo”, “De los besos que te dí”, entre muchos otros más.

Y es que de acuerdo con la periodista experta en espectáculos, además de no lograr el recinto que se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Acapulco, el show del cantante es muy “pobre”.

“Yo que vi el concierto, Christian Nodal no le invierte a su producción, unas pantallas que hacían unos efectos horribles, unos efectos de tres pesos, mejor dejen que veamos a Christian Nodal, porque todo el tiempo en las pantallas no se ve Christian, meten filtros y cosas que no se ve mucha producción, el escenario es muy breve, de unos cuantos metros”, dijo Ana María Alvarado