¿Problemas legales? Christian Nodal comparece ante la FGR por presunto fraude

El cantante Christian Nodal continúa inmerso en la polémica, en esta ocasión el intérprete de "Botella tras botella", y sus padres, tuvieron que asistir a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), esto debido a que son acusados de fraude por la disquera Universal Music. De acuerdo con la parte demandante, el famoso y su familia fueron señalados por supuestamente simular contratos.

“Por presunto fraude genérico en contra de los padres de Christian Nodal, que son los dos que firmaron el contrato con Universal, al simular un contrato o contratos que buscan atribuirle a Christian Nodal la titularidad de la obra propiedad de Universal Music o bien, por fraude genérico, por haber engañado a Universal obteniendo un lucro indebido”, detalló el programa televisivo Ventaneando.

El cantante fue visto cuando entraba a la FGR. Foto: @TvsEspectaculos

Fue el pasado viernes que Christian Nodal y sus padres, Jaime González y Cristy Nodal, acudieron a la FGR para rendir su declaración sobre las acusaciones que Universal Music realizó en su contra. El intérprete de "Ya no somos ni seremos" fue captado mientras salía de la FGR en compañía de sus seres queridos. No obstante, los famosos no quisieron brindar declaraciones a la prensa y optaron por evitar el tema.

¿Cómo inició la demanda contra Christian Nodal?

El conflicto entre el cantante y Universal Music inició en 2022 cuando el intérprete de “No te contaron mal” decidió dejar la disquera luego de años de relación contractual y pasar a las filas de Sony Music. Ante este hecho, Universal lanzó una demanda contra los padres de Christian Nodal acusando que estos, presuntamente, estarían simulando contratos.

Universal lanzó una demanda contra los padres de Christian Nodal. Foto: especial.

Según la denuncia, la disquera acusa a Silvia Nodal y Jaime González por haberse apropiado del contenido que, por contrato, le pertenece a la compañía, simulando contratos y así apoderándose de fonogramas y videos de presentaciones, los cuales debería ser propiedad de Universal Music. La compañía internacional destaca que ellos poseen “varios contratos y los correspondientes pagos que la legitiman como propietaria del catálogo musical de Christian Nodal”.

Sin embargo, Silvia y Jaime hicieron otros acuerdos, pese a que “los propios padres del artista le había reconocido en diversos contratos la titularidad a Universal/Fonovisa”. Ante ello, la empresa aseguró conocer de estos contratos, los cuales incluyen compensaciones económicas. “Hay transferencias de dinero tanto a la empresa de los padres de Nodal, llamada JG Music, como a un colaborador que participó en la elaboración de dos videoclips”, se lee en la denuncia compartida por el programa Ventaneando.

