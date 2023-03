Evaluna Montaner pública foto íntima de Camilo

Hace unos días fue el cumpleaños de Camilo, quien recibió cientos de felicitaciones por parte de sus fanáticos y por supuesto, de su familia. Su esposa, Evaluna Montaner, fue una de las que escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, sin embargo, lo que realmente llamó la atención de sus admiradores fue una foto íntima con la que acompañó la dedicatoria. Como era de esperarse, la imagen encendió la red, pues causó diferentes reacciones entre los usuarios de internet.

Este 16 de marzo Camilo cumplió 29 años de edad. El artista se encuentra en uno de sus mejores momentos, pues además de tener una carrera exitosa destacando en la industria con canciones como "Pegao", "Tutu" y "Alaska", también formó una hermosa familia con la hija de Ricardo Montaner, ya que el año pasado se convirtió en padre de Índigo, su hija que se ha convertido en la sensación de redes sociales a pesar de que no la han presentado formalmente.

Evaluna comparte foto íntima de Camilo

Evaluna y Camilo siempre dejan ver que están muy enamorados, pues constantemente compartes fotos juntos acompañados de lindas dedicatorias que hacen que sus millones de admiradores se conmuevan; por lo que este día tan especial no podía ser la excepción. La cantante de "Me liberé" tomó la plataforma de Meta en donde tiene 21 millones de seguidores para colocar unas palabras para felicitar a su compañero de vida.

"Mi esposo mío. El papá de mi hija. Mi mejor amigo!! Estás cumpliendo años y no sé qué te puedo decir que sea suficiente para que sepas lo que siento por ti. Simplemente te diré que es un privilegio amarte y ser amada por ti. Es un privilegio poder compartir este día contigo otra vez. Primer cumple donde te despierta la palabra “papá” y eso es un sueño hecho realidad para mí. Te amo cada día más. Feliz cumple maibeibi (Tribu, de nada por la ultima foto)", escribió la joven intérprete, quien al final colocó una advertencia para una de las imágenes.

Si bien en la mayoría de las postales aparecen ambos en momentos memorables, como por ejemplo el nacimiento de su hija Índigo, ya que se logran ver algunas imágenes del proceso del parto; la última instantánea se robó toda la atención debido a que es una foto de Camilo sin nada de ropa. En publicación se alcanza a apreciar la silueta del artista al fondo de unas cortinas, así como su espalda y la parte baja, luciendo algunos de sus tatuajes.

Aunque hay mensajes de sus seguidores que se unen al festejo, la mayoría son sobre la foto íntima del intérprete de "No te vayas". "Evalúan sabe cómo alegrar a la tribu", "Literal, hasta que vi la última foto dí like!", "Sí se agradece la última foto hahahaha pero más poder ser testigos de una parte de su gran amor" y "Le conozco el (emoji de durazno) a Camilo y ya puedo dormir en paz jaja", son algunos de los comentarios que se pueden leer, sin embargo, hay unos cuantos que le llaman la atención por capturar a su esposo con poca ropa, pues no es la primera vez.

