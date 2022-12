Este es el problema que sufren Camilo y Evaluna Montaner que salió a la luz

Camilo y Evaluna Montaner, es una de las hermosas parejas que más adora el público y que representan el ejemplo de estereotipo de familia perfecta. Ambos se comprometieron en el año 2020, luego de 5 años de una tierna relación amorosa y actualmente, viven una historia de familia feliz al tener a su hija Índigo hace casi un año.

Ambos cantantes han decidido ser cuidadosos y mantener resguardada la identidad de su pequeña hijita hasta que ella lo considere necesario el mostrarse a las cámaras, aunque a través de sus redes sociales oficiales han mostrado algunas partes de su bebe como sus pies, manos, pero su rostro aún permanece en anonimato.

Camilo y Evaluna, en su emotiva boda. Fuente: Instagram evaluna

Camilo, es un gran artista que en la actualidad ya tiene varios espectáculos a realizar para el año 2023 en los países de Chile y Perú, por lo que ya posee su agenda llena. Recientemente, salió a la plataforma de Disney + el reality que de “Los Montaner”, en donde muestran la intimidad de la familia más famosa.

Hace muy poco, Mau hermano de Evaluna y su esposa Sara revelaron en vivo un defecto que posee la feliz pareja de Camilo y la menor de los Montaner. Sin dudas, no todas las parejas poseen costumbres o hábitos que sean agradables para el resto como es el caso de los famosos cantantes

Este es el secreto que ocultan Evaluna Montaner y Camilo:

La hermosa pareja al parecer no tiene un buen hábito en su hogar. Fuente: Instagram evaluna

Es que al parecer Camilo y Evaluna, no desecharían ciertos utensilios que ya deberían tirar a la basura, por lo que los conservan aunque ya no sean útiles y terminan acumulándolos en su hogar. No se brindaron detalles de cuáles eran los elementos que guardaban.

SEGUÍ LEYENDO:

FOTO | Evaluna y Camilo dejan ver el rostro de Índigo, el nieto de Ricardo Montaner ¿por accidente?

Camilo estrena su documental donde relata su intimidad creativa