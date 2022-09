Evaluna Montaner mostró cómo se baña Camilo en su hogar

Desde que nació Índigo, la hija de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, el mundo no deja de interesarse en el matrimonio de cantantes que a diario dan la nota para alimentar sus redes sociales, en donde son muy queridos.

Camilo y Evaluna se han convertido en una de las parejas más queridas del medio del espectáculo desde el inicio de su relación en el 2015 hasta que se convirtieron en esposos ni bien normalizada la situación de la pandemia del Covid 19 en febrero del 2020.

Evaluna no tuvo piedad con Camilo.

A través de redes sociales, Evaluna y Camilo suelen compartir postales y videos que muestran la complicidad y el amor que existe entre ellos. En las últimas horas la hija de Ricardo Montaner enloqueció a sus millones de seguidores al compartir dos fotos en las que aparece sentada sobre una patineta y una más en la que muestra a su esposo completamente desnudo mientras toma un baño.

Como era de esperarse, la imagen de Camilo, de espalda y disfrutando de su ducha, generó opiniones divididas, mientras hubo quien agradeció la postal por mostrar al cantante desnudo, otros consideraron que fue una falta de respeto por parte de Evaluna compartir una foto tan íntima de su esposo, cuando él lo único que hace es hablar maravillas de ella cada que tiene oportunidad.

Entre los comentarios en la publicacón de Evaluna, que supera los 736 mil likes, fueron: “Eso no se hace”; “Gracias, de parte de la Tribu”; “El mejor lado de camilo”; “No lo veo correcto hacer eso. Deja mucho que decir de los principios y valores”;”No da risa”; “Pobre Camilo no tiene ni privacidad” o “Cual es la necesidad no respeta ni su propia intimidad”.