Michelle Salas revela cómo es su día a día, lava trastes, ropa y tiende la cama

Sin duda alguna, Michelle Salas es una de las mujeres más bellas de nuestro país, sin embargo, además de hablar de lo obvio, la primogénita de Luis Miguel heredó el talento de su padre pero también de toda su familia materna, pues es parte de la Dinastía Pinal, por lo que muchos creen que debido a esto ha tenido una vida sencilla.

Y es que si bien, Michelle Salas ha compartido en algunas ocasiones en redes sociales, como es su glamorosa vida, muchos creen que la nieta de Silvia Pinal no conoce lo que es tener que realizar labores del hogar como cualquier otra persona, pero esto no es así pues es la misma experta en moda quien muestra cómo es un día normal en su vida.

Fue por medio de un video que compartió en su cuenta oficial de Tik Tok, que la propia Michelle Salas dejó ver a sus seguidores como es un día en su vida diaria, pues aunque muchos creen que por ser hija de figuras tan importantes como Luis Miguel y Stephanie Salas, la bella joven no ha tenido que trabajar por nada para tener de todo lo que goza.

“Es que la princesita nació en charola de plata, es que ella no hace nada, ¿qué es lo que hace? no hace nada, seguramente le llevan todo, seguramente le hacen todo…” inició diciendo Michelle en su video

Foto: IG @michellesalasb

Mientras decía todo esto, la guapa nieta de Silvia Pinal tomaba un café y estaba en ropa deportiva y mostró su rostro sin una gota de maquillaje, tras decir tan solo algunos de los comentarios que de los que a dario recibe, la experta en moda inmediatamente cambió las imágenes y mostró que como cualquier persona también debe lavar trastes, lavar ropa, planchar y tender camas.

“...esta es mi mañana, vean por favor, tengo que lavar platos, tengo que doblar toda la ropa que lave ayer y esta es mi vida para los que no me creían, no no no y además tengo que cambiar la cama, tenderla, lavar las sábanas, plancharlas…” comentó Michelle