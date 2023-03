"La estoy pasando fatal": Christian Estrada pide ver a su hijo pero Ferka insiste en que él está haciendo show

Las exigencias por parte de Christian Estrada hacia su ex pareja María Fernanda Quiroz continúan después de que terminaron su relación, y es que aparentemente lo único que busca es que ella lo deje ver a su hijo, ya que asegura le hace mucha falta en su vida, sin embargo, durante una entrevista, el actor dio unas fuertes declaraciones que se hicieron polémicas rápidamente.

Fue durante la platica con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, en el programa De Primera Mano, donde Estrada señaló que no se esconde de ninguna responsabilidad, pero ha sido la misma Ferka quien ha contado que desde que terminó su relación nunca le ha dado dinero para su hijo y tampoco se ha interesado en su bienestar.

"No me estoy escondiendo, quiero ser parte de mi niño, quiero lo mejor para él. La estoy pasando fatal, quiero ser parte de la vida de mi hijo, él tiene su padre, estoy dispuesto a llegar a un acuerdo con su madre", señaló durante la entrevista.

Pero la charla subió de tono cuando Adolfo Infante habló sobre la supuesta pareja actual de Ferka, con quien sí convive, lo que rápidamente hizo que Estrada se molestara al asegurar que su hijo no podía salir a altas horas de la noche, esto con referencia a una publicación de una revista hace unos días en la que se exhibió a su ex novia cuando pasó una tarde con amigos y al parecer su nueva pareja aparentemente bajo los influjos del alcohol.

Pero el comentario que generó polémica fue cuando Estrada cuestionó que saliera con otras personas y su hijo y no solo eso aseguró que lo hizo en ambientes que no eran para niños, por lo que sugirió que su bebé podía quedarse con los abuelos o con nanas, expresión que internautas tomaron como deslindarse del cuidado de su hijo.

"Eso es muy aparte de este tema, pero mucha gente lo ve cómo es posible que haya un tercero que sí pueda cargar a mi hijo y no el papá, cómo metes a alguien a tu casa sabiendo lo que pasa. Ahora hubo una revista en donde salió que los dos iban alcoholizado y mi hijo detrás, dos tres de la mañana, no son horas que mi hijo esté afuera para eso existen los abuelos y por eso existen las nanas".

El actor supuestamente no ha convivido con su hijo desde que lo vio en la Fiscalía

Y aunque aseguró que no le importa con quien salga su ex prometida, sí le causó enojo que su hijo conviva con otras personas y no con él. Es por eso que reiteró que lo único que quiere es tener una convivencia sana con él bajo un acuerdo por ambas partes pero Ferka no se lo ha permitido.

"Los reto a que presenten pruebas", dice Ferka

Mediante un clip en vivo a través de su cuenta de Instagram, la actriz dio un revés en las declaraciones de Christian, y lo retó a él y a su abogado a que presenten pruebas de los recibos de dinero que según Estrada le otorgó para el cuidado de su hijo, además mostró su molestia después de que insistieran en que puso en riesgo a su hijo cuando supuestamente estuvo tomando alcohol con su nueva pareja en un fiesta.

Ferka asegura que antes de que intentara quitarle a su hijo sí le permitía que lo viera

La actriz aseguró que tiene pruebas de que no se le ha dado dinero para la manutención de su hijo y tampoco se ha llegado a un acuerdo, pues apenas hace unos días le presentaron una contra propuesta, asimismo reiteró que lo único que quiere es el bienestar para su hijo.

