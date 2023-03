Kalimba reacciona a la demanda de Melissa Galindo por abuso: "No tengo nada que temer"

Kalimba reaccionó a la demanda que interpuso Melissa Galindo por presunto abuso sexual agravado y se volvió a defender de estas acusaciones. El cantante e integrante de OV7 insistió que procederá legalmente en contra de la joven, pues asegura que lo está difamando y que sus señalamientos le han causado problemas económicos. Su posicionamiento ha causado miles de reacciones a pocos minutos de colocarlo en sus redes sociales, pues mientras muchos usuarios lo apoyan, otros han lanzado fuertes criticas.

La mañana de este viernes 31 de marzo, el intérprete de "Duele" compartió en sus cuentas oficiales un comunicado en el que dio a conocer que sabe de la demanda que interpuso la ex integrante de La Voz México en su contra. En el documento, el artista, de 40 años, indicó que decidió hacer público su caso ante las autoridades y medios de información debido a que no permitirá que se sigue dañando su imagen, por lo que ve esta denuncia como una oportunidad de demostrar su inocencia.

Kalimba asegura que no teme a la demanda de Melissa Galindo

"Quien decidió que este caso se ventilara ante las autoridades y no sólo en redes sociales fui yo, pues no tengo nada que temer y no voy a permitir que se siga dañando mi imagen de la forma en la que lo han hecho, y por eso voy a demostrar precisamente ante las autoridades que soy inocente, así que esta denuncia la veo como una oportunidad de limpiar mi imagen", se puede leer en el desplegado que compartió desde sus diferentes cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.

TW @KalimbaMX

Kalimba Marichal reiteró que también presentará una demanda civil en contra de Galindo, debido a que, según afirma, lo está difamando y esto representa un daño moral y económico para el artista. Por el momento, se equipo legal está recopilando la serie de pruebas con las que cuenta para presentarla ente las autoridades y comenzar con el proceso legal en contra de la cantante que lo acusó de tocarla indebidamente.

"Debido a que la siguiente semana los juzgados civiles no laboran por el periodo vacacional de semana Santa, y toda vez que también se integrará como prueba la denuncia interpuesta en mi contra, será después de esta que presente la demanda civil, pero como lo informé, pienso llevar estos procesos hasta las últimas consecuencias legales", aseguró en el comunicado el intérprete de "Tocando fondo", quien también se dijo dispuesto a presentarse lo más pronto posible ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación y al público en general seguir de cerca su caso, pero dando la oportunidad a que los Tribunales y la Fiscalía de la CDMX, "hagan su trabajo y deslinden responsabilidades conforme a derecho". Es así como Kalimba respondió a la demanda legal que Melissa Galindo puso en su contra después de algunos días de haber narrado en redes sociales su caso.

