Alan Tacher es criticado al revelar detalles del funeral de Julián Figueroa en la casa de Maribel Guardia

Usuarios de redes sociales comenzaron a criticar fuertemente al conductor Alan Tacher después de que revelara detalles del funeral de Julián Figueroa, al que asistió como amigo de la familia, pues es muy cercano a Maribel Guardia y a su esposo Marco Chacón. Los internautas desaprobaron que haya tomado esta oportunidad para hacer un reporte a su programa "Despierta América", pues la artista, de 63 años, está pasando por un mal momento y había pedido discreción a los medios de comunicación.

Hace un par de días se realizó el funeral del también hijo de Joan Sebastian, quien falleció sorpresivamente a los 27 años, en la casa de la actriz y cantante. Al lugar sólo pudieron entrar familiares y algunos amigos cercanos, por lo que Alan Tacher fue una de las celebridades que pudo ingresar para darle sus condolencias a la familia. Sin embargo, un día después el presentador de televisión dio un reporte al programa de Estados Unidos, por lo que desató la furia de los usuarios de redes.

Alan Tacher da reporte del funeral de Julián Figueroa y lo critican en redes

El también el ex conductor de Hoy relató desde el primer momento que llegó a la casa de la protagonista de "Pedro Navaja": “Llegué a la casa de Maribel lo cuál agradezco a Marco, a Maribel que me han abierto las puertas, estoy temblando, fue un momento bien bien difícil. Entro a la casa, ya la conocía, me encuentro a Marco, a Maribel, Juliana, Marcelia”. Después Tacher, de 52 años, explicó que la artista estaba muy afectada que hasta se puso a llorar con él, pero también trataba de mantener una buena actitud.

“Nos dimos un abrazo enorme Maribel y yo, lloramos juntos por aproximadamente un minuto. Un abrazo bien cariñoso. Ella entre bromas y todo me decía ‘Qué guapo estás’ y yo le decía ‘No me digas esto ahorita’, todo como un carrusel de emociones bien distinto”, destacó en su reporte que realizó afuera del foro de "Mi camino es amarte", última telenovela que hizo Julián Figueroa, en el que compartió créditos con Gabriel Soto.

Alan Tacher destacó que después se encontró con Marco, esposo de Maribel Guardia y que fue el segundo padre de Julián, pues lo cuidó desde que era un niño desde que tenía 2 años. “Nos abrazamos mucho, lloramos juntos”, relató el conductor para "Despierta América", confirmando que la pareja de la actriz también está sumamente afectado, tal y como había dejado ver hace unos días cuando recordó al joven cantante y no pudo contener las lágrimas ante las cámaras.

Al igual que pasó con Marie Claire Harp, novia de José Manuel Figueroa, que transmitió desde el funeral; Tacher recibió duras críticas en redes sociales, pues lo usuarios lo calificaron como un aprovechado. “¿Fuiste como amigo o saliste como reportero”, "Siempre quiere colgarse de que es amigos de todos los famosos", “¿Y se dice “amigo”? Un amigo respeta el espacio, ¡respeta el dolor! Después sale a contar el chisme con los mil y un detalles….espantoso Alan Tacher y Despierta América” y “Pobre Maribel, encima del dolor tan grande que está pasando, tiene que lidiar con ustedes, irrespetuosos”, son algunos mensajes que se leen.

