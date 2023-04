Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, se quiebra al hablar de Julián Figueroa: "Estoy con él desde los dos años"

Este lunes 10 de abril, el mundo del espectáculo se vistió después de que Maribel Guardia confirmara la muerte de su hijo, Julián Figueroa, víctima de un infarto a los 28 años de edad. El joven fue hallado sin vida al interior de la casa que habitaba en una zona exclusiva en la Ciudad de México.

Ante esta situación, Marco Chacón, actual pareja sentimental de Maribel Guardia, concedió una breve entrevista con los medios de la farándula en la que habló sobre la relación que tuvo con el cantante y actor. En un momento de la plática se quebró en llanto, conmoviendo a todos los seguidores.

Fue en la transmisión de este día cuando el "programa Hoy" compartió las primeras declaraciones de Marco Chacón ante la lamentable muerte de Julián Figueroa, hijo de la primera actriz, Maribel Guardia y del fallecido cantante, Joan Sebastian.

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, el abogado dijo que está conmocionado y en completo shock. Además reconoció que sigue sin asimilar la muerte del cantante, con quien tenía una relación bastante cercana.

"Estamos conmocionados, estamos en shock. En lo personal no me cae el veinte", dijo.

Por otra parte, Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, dijo que no tiene nada qué decir y reconoció que estaba con Julián Figueroa desde los 2 años. Lamentó que el cantante haya fallecido a la corta edad de los 28 años.

"Es algo inesperado. No tengo mucho qué decir. No estoy bien, no me fluyen las palabras. Estoy con él desde los 2 años. Es una locura que se nos adelante tan joven", contó.