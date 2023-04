Novia de José Manuel Figueroa se defiende tras ser llamada "carroñera" por transmitir funeral de Julián Figueroa

Marie Claire Harp, conductora conocida por ser novia de José Manuel Figueroa, se defendió después de que varias personas la hubieran criticado y hasta llamado "carroñera" por transmitir desde el funeral de Julián Figueroa y dar los por menores de lo que sucedió en el velorio del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. La presentadora venezolana no sólo le contestó a sus detractores, sino también a los comunicadores que la atacaron por su acción.

Este lunes se realizó el funeral de Julián Figueroa, que falleció domingo 9 de abril, al cual solamente tuvieron acceso familiares y amigos más cercanos, entre ellos, Marie Claire, quien acompañó a su novio a despedirse de su hermano, ya que ambos son hijos del "Poeta del Pueblo". La presentadora es conductora de Bandamax, medio para el que hizo una transmisión "especial" desde el lugar en donde estaban siendo velados los restos del cantante de "Pídeme" y "Yo sería".

Así contestó Marie Claire Harp a las críticas por la transmisión del funeral

La venezolana fue duramente criticada por los usuarios de redes sociales que la calificaron como "carroñera", pero sobre todo por diferentes comunicadores y periodistas que despotricaron en su contra y hasta le dijeron que era poco profesional y ética, pues el acceso se le dio por ser parte de la familia Figueroa, al ser pareja del cantante de regional mexicano, y no para que hiciera un reporte de lo sucedido en evento íntimo.

Debido a los fuertes mensajes en su contra, Marie Claire explicó lo que realmente sucedió. La artista indicó que tenía que ir a trabajar al programa "Buenas Banda", sin embargo, no podía salir del lugar a causa de los reporteros que estaban afuera de la casa de Maribel Guardia en donde se realizó el funeral. Por esa razón, decidió hacer una transmisión, la cual contó con la autorización de la familia, que también le ofreció un espacio, pero que ella rechazó y prefirió salir al estacionamiento.

"Hay un poco de amarillismo en lo que comentan ciertos "colegas". Y no, con la autorización de su familia de salir una calle afuera de su casa, y me conecté a mi programa en vivo, que no pude llegar por la congestión de medios que habían afuera. A pesar de que su familia me quería habilitar un área en el jardín, preferí salirme de la casa y con todo respeto dar una pequeña crónica de lo que se me permitió hablar", destacó en un comentario la novia de José Manuel Figueroa.

Marie Claire resaltó que durante su transmisión no mostró fotos o videos de lo que estaba sucediendo en el funeral, pues sólo habló de lo que le había permitido la familia. "No tomé fotos, ni hice videos, no mostré el interior de la casa... y sí, tuvo el privilegio de estar ahí, pero si no me lo hubieran autorizado, no lo hubiese hecho", destacó la conductora venezolana que trató de justificar el reporte que dio desde el evento, en el cual no ingresaron los periodistas por petición de Maribel Guardia.

