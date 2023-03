Vanessa López Quijada: la aspirante a Miss México que sufrió ansiedad y lucha por la salud mental

Desde hace algún tiempo, los certámenes de belleza no solo se enfocan en el atractivo de sus participantes, sino que buscan que las concursantes generen un impacto en la sociedad, lo cual las ha llevado a apoyar distintas causas sociales, las cuales van desde el empoderamiento femenino hasta el apoyo de grupos vulnerables, sin embargo, hay un proyecto que está captando la atención de los usuarios de redes sociales, y este es el encabezado por la reina de belleza Vanessa López Quijada.

Además de tener mucha experiencia en el mundo del modelaje, la sonorense se ha mostrado francamente preocupada por la salud mental de las personas, específicamente de las mujeres, quienes debido a cuestiones biológicas están más predispuestas a sufrir trastornos como la ansiedad y la depresión, tal y como confirmó Mónica Flores, médico psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría, en una reciente entrevista que le realizó la propia Vanessa López Quijada.

Al igual que otros encuentros con especialistas, esta entrevista forma parte de un proyecto que la aspirante a Miss México 2023 fundó hace algunos años y que se vio materializado con la creación de un podcast titulado “Mind Over Body”, un proyecto con el que pretende generar un cambio en la sociedad, pues, al ser modelo, ella sabe perfectamente lo presionadas que pueden llegar a sentirse las mujeres por encajar con los estereotipos impuestos por la sociedad.

"Porque el mundo no mide 90, 60, 90" es la frase con la que Vanessa López Quijada, suele coronar su podcast, en el cual, recientemente confesó que llegó a sufrir ansiedad, padecimiento que ella no creía tener, pero que al hablar con su psicóloga, comprendió que en realidad sí había experimentado episodios de ansiedad.

"En alguna ocasión, alguien me preguntó si alguna vez yo había experimentado lo que es la ansiedad y yo dije 'no'. Pero, después con mi psicóloga me di cuenta de que sí he pasado con problemas de ansiedad, pero en mí se manifestaba de una manera distinta", puntualizó Vanessa López Quijada.