Dermatitis atópica: no sólo daña la piel, también la salud mental

Escozor, piel reseca e inflamación son los principales síntomas de la dermatitis atópica o también conocida como eccema es una enfermedad muy común: las estadísticas revelan una prevalencia infantil global de entre el 10-20% y en los adultos del 1-3%, de acuerdo a un artículo de Scielo; sin embargo, no sólo tiene consecuencias cutáneas, también puede provocar problemas de salud mental importantes y El Heraldo Digital platicó con Alejandro Nenclares Portocarrero, médico psiquiatra, para entender por qué es importante atender esta afección cuando antes.

Nenclares, quien también es gerente Médico para la línea de Sistema Nervioso Central en laboratorios Pfizer México, aseguró que “esta es una enfermedad que tiene un componente autoinmune es decir, son nuestras propias defensas lo que provocan las lesiones, casi siempre son pliegues de los codos, rodillas, cuello”, pero muy pocas personas buscan ayuda profesional, lo cual a la larga es peor.

¿Cuáles son los síntomas?

Piel seca y agrietada

Picazón (prurito)

Erupción en la piel hinchada que varía de color según el color de piel

Pequeñas protuberancias (en personas de piel morena o negra)

Exudado y costras

Piel engrosada

Oscurecimiento de la piel alrededor de los ojos

Piel en carne viva y sensible por rascarse

También tiene un componente hereditario muy fuerte, casi todos los pacientes tienen antecedentes familiares de esta condición y son genes que están asociados también a una respuesta inmune. Según la Clínica Mayo, entre las complicaciones más comunes están:

Asma y fiebre del heno

Áreas de la piel más oscuras o más claras que el área a su alrededor

Picazón y descamación crónicas de la piel

Infecciones en la piel

Problemas de sueño

Enfermedades de salud mental

Desencadena depresión

Alejandro precisó que por lo regular el desencadenante principal suele ser el estrés, lo cual genera las lesiones que de persistir pueden mermar el autoestima de quien las padece, “la depresión puede exacerbar la dermatitis atópica” y se genera un círculo vicioso, porque “a nadie le gusta traer ronchas o manchas o sentirse incómodo”.

“La piel es el órgano más grande y extenso del cuerpo humano… Recibe y manda información, entonces la cantidad de estímulos ambientales que generan una emoción se puede expresar en la piel, por lo que no sólo el estrés provoca esto… Y ciertas condiciones mentales, como el trastorno obsesivo, compulsivo suelen tener exposición dermatológica”

Es por eso que los síndromes de ansiedad, la depresión, el estrés postraumático por lo regular tienen inflamaciones en la dermis, y se cree que entre el 60-70% de los diagnosticados o cuadros de dermatitis cursan con al menos algún grado de depresión.

¿Qué hacer en caso de presentar cualquiera de los dos?

Podría parecer un consejo básico, pero la mayoría de las personas no suele acudir a un profesional cuando empieza a ver síntomas, por lo que Nenclares hace hincapié en que antes de aplicarse remedios caseros se debe ir con el dermatólogo o psicólogo, a veces incluso a ambos. Otro punto de suma importancia es no automedicarse.

“Tanto las situaciones de ánimo como mentales, hay que comentarlos con un profesional de la salud, por lo menos el médico familiar y él idealmente tendría que referir con un experto, ya que son enfermedades que merecen su seriedad”

Los factores desencadenantes comunes de la dermatitis atópica incluyen los siguientes:

Tejido de lana áspera

Piel seca

Infección de la piel

Calor y sudoración

Estrés

Productos de limpieza

Ácaros del polvo y caspa de mascotas

Moho

Polen

Humo de tabaco

Aire frío y seco

Fragancias

Otras sustancias químicas irritantes

Además, la dermatitis puede aparecer de nueva cuenta, ya que no existe un medicamento definitivo o una vacuna, “pueden tener recurrencia de nuevo dependiendo mucho de factores ambientales”. A veces aparece en momentos de alta tensión como un divorcio, un rompimiento, presión laboral o situaciones similares.

“El tratamiento idealmente debe ser integral, de poco sirve que yo corrija las lesiones, si no estoy identificando el origen que exacerba esas lesiones… Entonces si yo noto que mi paciente está deprimido y sólo me enfoco en tratar la dermatitis no ataco al origen”.

¿Cómo se trata este problema?

En lo que respecta a los problemas psicológicos estos suelen ser difíciles de diagnosticar en etapas iniciales y existe un promedio de seis años para realizar el primer reconocimiento, según comenta el doctor Nenclares, por lo que su solución dependerá de cada paciente y el modelo que se aplique.

La dermatitis atópica como es más evidente la lesión el tiempo de diagnóstico es más corto si tratamiento es adecuado y personalizado, en menos de seis meses, se nota una gran mejoría, “no es una resolución completa, pero sí hay un buen nivel de mejoría y por lo tanto la mejor calidad de vida”, sostuvo el experto. Por lo regular se emplean esteroides, antihistamínicos y antisépticos tópicos.

¿Cómo prevenir la dermatitis?

La Clínica Mayo recomienda establecer una rutina básica de cuidado que consiste en lo siguiente:

Humectar la piel, al menos, dos veces por día. Las cremas, los ungüentos, la manteca de karité y las lociones mantienen la humedad. Elige uno o varios productos que te resulten útiles.

Aplicar vaselina en la piel en los bebés puede ayudar a prevenir la aparición de la dermatitis atópica.

Toma un baño o una ducha a diario

Usa un limpiador suave, sin jabón. Elige un limpiador que no contengan tintes, alcohol ni fragancias, esto principalmente en los menores

Los jabones desodorantes y los antibacterianos pueden eliminar demasiados aceites naturales de la piel y resecarla.

No te frotes la piel con una toalla o esponja vegetal.

Sécate con toquecitos suaves, nunca con movimientos bruscos

