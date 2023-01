La realidad del Blue Monday y el riesgo de la depresión estacional: "Es la época en que peor la paso"

Cada tercer lunes de enero se le da visibilidad al "Blue Monday" o también conocido como "el día más triste del año", una fecha en la que supuestamente muchas personas se sienten con una tristeza inexplicable e incluso deprimidas. Aunque la primera vez que se dio a conocer este término fue en el 2005 gracias a una fórmula matemática con la que se había llegado a la conclusión que este día era en el que más personas se sentían mal emocionalmente, debido a una larga lista de factores, con el paso del tiempo se decidió que se trataba de una farsa con fines económicos.

A pesar de la desacreditación que el Blue Monday recibió incluso por parte de la Universidad de Cardiff en Gales, Reino Unido, el término ha seguido utilizándose con el paso de los años hasta convertirse en un día importante. Y es que a pesar de su lado controversial, también ha abierto las puertas a que millones de personas se sientan con la libertad de hablar sobre sus problemas emocionales y darle visibilidad a enfermedades preocupantes como la depresión o la depresión estacional que aumenta cada invierno.

"Las personas reaccionan de manera diferente, o sea, que no se puede esperar necesariamente que un día en particular sea el peor para todos o incluso para la mayoría. Hay elementos también publicitarios", precisó el doctor David Mischoulon a El Heraldo Digital.

A pesar de ello los casos de depresión estacional incrementan en esta temporada. (Foto: Pexels)

Pero, ¿la gente se siente más triste en el Blue Monday?

El experto detalla que el invierno sí puede ser una temporada en la que personas comiencen a presentar síntomas relacionados con la depresión, pero no se trata de la convencional, sino de una estacional en la que el clima o la larga lista de reuniones con familiares que se dieron durante las fiestas decembrinas produzcan a las personas esta condición. Es por ello que no se debe ver al "día más triste del año" como el enemigo, sino como una oportunidad de "informar a la gente".

Pues hasta este 2023 sigue existiendo mucha desinformación del origen del "Blue Monday" e incluso estigmas sobre la depresión, misma de la que se habla en el término en inglés, cuya traducción precisa sería "lunes deprimente/triste". Es por ello que su popularidad no resulta tan negativa, pues además de informar el darle visibilidad a los muchos trastornos de la salud mental también puede llegar a "alentar a la gente a pedir ayuda".

"Si usted piensa que está sufriendo de depresión, si no se siente normal, si tiene los síntomas, consulte con su médico general. Una de las cosas que es muy importante respecto a la depresión es que no hay que tratar de ser su propio médico, hay que hablar con un profesional. La depresión si no se trata puede ir empeorando gradualmente y en algunos casos extremos puede llevar a la persona a pensar en el suicidio o intentarlo", agregó.

Sobre esto, Mischoulon destaca que los estigmas sobre la depresión se han reducido significativamente en los últimos años y es por ello que en marco del "Blue Monday" también pide a las personas que sospechan que tienen esta enfermedad a que "no se sientan avergonzadas", pues se trata de una afección "como cualquier otra", incluyendo la diabetes o la presión alta que también es muy tratable.

El clima también pude influir en los casos de depresión estacional. (Foto: Pexels)

Para conocer la opinión de las personas sobre este día tan particular, El Heraldo Digital también conversó con personas de diversas edades, quienes en su mayoría coinciden que por la temporada es normal que se elija el tercer lunes de enero como el más triste.

"Es muy obvio que casi siempre en estas fechas, sobre todo si estamos solos o alejados de la familia, en otro lugar, estado o país, pues sí se llega a sentir uno triste por no estar con la familia conviviendo", detalla Miguel Ángel Ruiz, de 46 años, sobre darle una fecha en específico a la depresión.

Por su parte, Luis Alberto Amador, quien desconoce el significado de este 16 de enero, explica que no es una mala propuesta ya que "todo el mundo puede sentirse triste porque son meses relacionados con la depresión". En cambio, César Huerta de 24 años que conoce sin muchos detalles qué es el Blue Monday, afirma que no es posible tener un sólo día para que todo el mundo resienta los malestares, pero también coincide en que las fechas complican el bienestar emocional.

"Navidad es la fecha en la que peor la paso en esta época porque pienso en las festividades cuando era niño, porque ya mucha parte de esa familia está fragmentada por problemas personales, discusiones, no coincidir con ciertas cosas", detalló.

Mientras que en perspectivas de mujeres, Samantha Nicolas, de 31 años, precisa que para dar con el Blue Monday "se utilizó una fórmula matemática e indica que es el día más triste del mundo", aunque señala que es "muy ilógico" que todos se sientan de la misma forma un mismo día.

"Puedes coincidir con algunas personas, pero de eso a indicar que todo el mundo se siente triste el mismo día no lo creó, al menos mi estado de ánimo no depende de un día en particular o porque una fórmula matemática lo diga".

El experto recomienda buscar ayuda ante el primer síntoma. (Foto: Pexels)

Al igual que muchas personas jóvenes, Samantha recibió el diagnóstico de la depresión durante la preparatoria y es por ello que señala que "curiosamente fue en verano, así que el hecho de padecer depresión, no tiene nada que ver con una época del año, simplemente son situaciones personales por las que todos podemos pasar que nos llevan a padecer está enfermedad". Por su parte, Jennyfer Vidal, de 24 años, precisa sobre este día que no necesariamente tiene que ser el día más triste "pero, supongo que la difusión que se le da al Blue Monday interviene para ser considerada una tristeza colectiva".

¿Si no existe el "Blue Monday", qué pasa por la mente de las personas?

De acuerdo con el también director del Programa Clínico y de Investigación de la Depresión en el Massachusetts General Hospital, la opinión del gremio es que no existe una fecha en particular en la que todo el mundo se sienta de la misma manera; sin embargo, esto no impide que existan otras condiciones como el clima o la cantidad de luz que ciertas regiones reciben para que la población presente síntomas de la depresión estacional.

Así que de identificarse con los principales malestares que se dan a conocer durante el "Blue Monday" y que incluso llegan a afectar el rendimiento de las personas en sus actividades diarias, es importante no ignorar los signos de esta enfermedad pues entre los riesgos se incluye prolongarla de algo estacional a permanente, o en casos más graves conducir al suicidio.

"La depresión estacional es una forma de depresión que ocurre típicamente durante el otoño y el invierno; en algunos casos puede ocurrir en la primavera y el verano, pero son pocos los casos", destacó el experto.

Dormir más horas de las comunes puede ser señal de alerta. (Foto: Pexels)

Pero incluso si se trata de una afección temporal o una diagnosticada en cualquier otro momento del año, es importante atender los síntomas que son ánimo decaído, falta de interés o placer en las actividades, cambios de apetito, problemas con el sueño, fatiga o falta de energía, problemas con la concentración o pensamientos suicidas.

Aunque son pocas las diferencias entre estos dos tipos de depresión, el doctor David Mischoulon detalló que una con la que se podría asociar a la estacional es con un aumento en el apetito, pues las personas suelen tener "antojos por comer comidas con hidratos de carbono, por ejemplo, golosinas, papas fritas, pan, cosas de ese tipo". Por otro lado, los ciclos del sueño también se ven afectados ocasionando que un paciente "pueda dormir entre 10 y 12 horas en un día".

Y si bien el famoso Blue Monday se inclina más hacia los factores publicitarios, el doctor también destaca que investigaciones han dejado especulaciones de varios factores que podrían intervenir para que las personas se enfrenten a problemas de la salud mental como es el caso de esta enfermedad y entre ellos se encuentran:

Factores biológicos y bioquímicos. L a falta de la serotonina se "puede afectar el ánimo, el sueño y otras características", además de los bajos niveles de melatonina que "nos ayuda a dormir".

a falta de la serotonina se "puede afectar el ánimo, el sueño y otras características", además de los bajos niveles de melatonina que "nos ayuda a dormir". La temporada en general. Las fiestas decembrinas pueden llegar a representar "mucho estrés" para las personas al tener que reunirse con familiares con los que existen conflictos, prepararse para los invitados o incluso recordar la muerte de seres queridos. Todos estos factores pueden ocasionar episodios de depresión.

SIGUE LEYENDO

Rejuvenecimiento vaginal, ideal para mejorar la vida sexual después de los 50 años

Vida fitness: 3 consejos del coach Amadeo Llados para cumplir tu propósito de ir al gym

¿Quieres crecer como persona este 2023? Esta es la clave para sacar tu mejor versión