La desgarradora despedida de una mujer que prefirió matarse para dejar de ser maltratada por su esposo

Una joven mamá hondureña pidió ayuda desde su círculo personal hasta las autoridades encargadas de impartir justicia ante el acoso que le hacía su esposo ya que siempre la maltrataba y la amenazaba con hacerle aún más daño, por lo que al no tener el apoyo de nadie, decidió tomar una medida extrema: suicidarse.

Identificada como Victoria Deras López, la angustiada madre de familia tomó una cuaderno y una pluma para dejar de manifiesto que su decisión de quitarse la vida era para dejar de vivir oprimida al escuchar todos los días la amenazas que le hacía el hombre que había escogido como compañero de vida y con el que tuvo hijos.

En la misiva compartida en las redes sociales, Victoria comenzó con la reveladora frase: “Ya me cansé de tantas amenazas del papá de mis hijos”, afirmó en el inicio de la carta de despedida que dejó sobre una mesa de madera, cuyo extensión de la misma se percibe que ocupó al menos dos hojas del cuaderno de forma francesa que fue hallado cerca de la mujer en el interior de su hogar.

“Solo quería estar tranquila con mis niños, mi tiempo libre él no me lo permitió", indicó la mujer.

La carta fue encontrada junto al cuerpo de la mujer. Foto: Especial

Victoria también escribió que al buscar ayuda con las autoridades al suplicarles que la apoyaran, éstas no le brindaron la atención que ella necesitaba para que detuvieran la violencia doméstica del que era víctima, así lo describió en la misma carta:

“Busqué ayuda por lado de la policía y los juzgados, no me dieron ayuda por ningún lado”, acusó la mujer quien siguió escribiendo la carta de despedida donde aseguraba que deseaba estar bien con sus hijos; sin embargo, el escrito se cortó para pasar a la segunda página cuyo contenido no fue dado a conocer: “Ahora solo quiero estar bien y que mis hijos…”.

Exigen que se investigue el caso

Trascendió que el cuerpo de Victoria fue encontrado por algunos de sus vecinos quienes de inmediato alertaron a las autoridades, Victoria era conocida en el barrio ya que tenía un puesto donde vendía baleadas -nombre como se les conoce a las quesadillas en Honduras-.

Victoria Deras denunció que nadie la ayudó. Foto: Especial

Los propios vecinos han exigido a la policía que investigue el caso y sobre todo al esposo de la mujer que dejó en huérfanos de madre a sus hijos, ya que aparece como el principal motivo por el que Victoria Deras terminó por suicidarse ante el acoso que recibía por parte del hombre cuya identidad no fue revelada.

En Honduras, hasta el mes de noviembre de 2022, se presentaron 275 suicidios, de los cuales, 60 fueron realizados por mujeres, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

Si sufres o conoces a alguien que necesita ayuda puedes llamar al número de atención telefónica Línea de la Vida 800 911 2000. Funciona las 24 horas de los 365 días del año a nivel nacional. Los especialistas te acompañan de manera personalizada dando seguimiento a tu necesidad hasta la conclusión de la misma.

SIGUE LEYENDO:

Un exsoldado de la Guardia Escocesa se filmó burlándose al cuidar a la reina Isabel II y lo expone en TikTok

Una joven mamá y su hija de 7 años fueron decapitadas en su cama por celos

RMG