¿Quieres crecer como persona este 2023? Esta es la clave para sacar tu mejor versión

El día de hoy por la mañana me compartieron una reflexión de Víctor Küppers, doctor en humanidades, y ferviente creyente de que se puede aprender a vivir con entusiasmo. Algo que me llamó mucho la atención de su reflexión son sus creencias; dice: “Creo firmemente que se puede vivir y trabajar con alegría en un entorno que no ayuda y que lo normal, si no tienes un drama en tu vida, es vivir con pasión, con ganas, con ilusión; no es lo habitual, pero si lo normal y uno tiene que aspirar a ser normal.”

A lo largo de mi experiencia profesional he podido ver mucha gente que vive agobiada por todo, mostrando por la vida sus peores actitudes y sentimientos, su peor versión, simplemente sobreviviendo y dejando que transcurran los días como un gran peso sobre sus hombros. Vivien con un gran “pesimismo”; es decir, con un algo que ellos mismos ponen sobre ellos.

Sin embargo, también he podido convivir con otras personas que, con circunstancias casi idénticas, viven sonriendo, con sentido del humor, alegría, contagian ilusión y pasión por la vida. Luchan cada día por valorar lo positivo y quejarse menos.

Es posible sacar tu mejor versión y esto se logra con el estado de ánimo, se trata de decidir ser mejores personas, de comprometernos con nosotros mismos y esforzarnos para conseguirlo.

Hoy en día, muchos buscan solamente desarrollar habilidades, otros conseguir mayores conocimientos, pero pocos se enfocan en crear una actitud positiva, es nuestra actitud es lo que verdaderamente impacta en los demás, mucho más que nuestras destrezas o nuestro saber.

Es posible ser más alegres y optimistas, la clave está en tener presente que esto es un acto de la voluntad, se trata de decidirlo, no es cuestión de suerte. Si perdemos el ánimo fácilmente se cae en la mediocridad y en una vida sin sentido.

Te comparto una clave para elegir ser una mejor persona y vivir con alegría:

Ser amble: sonreír, corregir con cariño, dar buen ejemplo, fomentar el buen humor y ser optimista. Tenemos muchísimas oportunidades durante este día para ser amable con los demás, incluso te puede cambiar el carácter, requiere de muchas otras virtudes para lograrlo, te hace ser más empático, paciente, generoso.

Como dicen los americanos “It is what it is” las cosas son lo que son. La serenidad es la aceptación de las cosas como son y no como nos gustaría que fueran. No aceptar lo que no nos gusta es lo que nos hace sufrir. Nunca podemos cambiar los hechos, pero siempre podemos elegir nuestra actitud ante ellos, eso es lo que nos hace ser mejores.

Recuerda “Tú puedes elegir luchar cada día por ser una mejor persona”.

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.

www.sergiocazadero.com

consultor@sergiocazadero.com