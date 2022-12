¿Cómo ser mejor persona el próximo año? 9 preguntas para reflexionar y crecer en 2023

La cuenta regresiva para el 2023 es un buen momento para examinarnos, para hacer balance de todo lo que hemos hecho bien, de aquello que podemos hacer mejor y por qué no, de lo que tendremos que dejar de hacer desde hoy para lograr nuestros propósitos y luchar por ser mejores. ¡Es todo un año!: 365 días, miles de horas, de minutos, de segundos, que tenemos por delante para esa lucha en la profundidad de nuestro interior.

Sin deseos, el ser humano se encuentra perdido, debemos tener claro nuestros objetivos y sueños a lograr, y así tener energía suficiente para afrontar el año que se aproxima. El filósofo Kierkegaard decía, "La vida solo se puede vivir mirando hacia adelante, solo se puede entender mirando hacia atrás".

La mayoría de las personas persiguen el placer con tal apresuramiento que en esa prisa se pasan de largo. Vale la pena atrevernos a luchar por una vida con mayor significado, con un sentido trascendente, por una vida más plena. "Atreverse a esto, implica perder el equilibrio momentáneamente, pero no atreverse, implica perderse a uno mismo".

Te podría interesar: ¿Sabes cuál es tu plan de vida? Diseña tu futuro a través del autodescubrimiento

Víctor Hugo decía: "el problema nuestro no es que nos vamos a morir, sino que no sabemos cómo vivir". Y me parece que tenía mucha razón, tenemos que luchar cada día para aprender a vivir y no simplemente sobrevivir, como lo hacen muchos. Luchar contra todo lo que en nuestra vida nos quite la paz: contra la soberbia, la sensualidad, el egoísmo, la superficialidad o la estrechez de corazón.

Es necesario iluminar el mundo con nuestra vida, bien dicen que “hay vidas que dan vida”, y la tuya y la mía pueden ser una de ellas si luchamos día a día por el bien, la verdad, la belleza, la justicia, la igualdad, la libertad, la paz.

Como puedes ver, el cambio de año nos da una vez más esta gran oportunidad para la reflexión personal. Pero una reflexión sin acción es desperdicio. Es necesario plantearnos acciones concretas y puntuales, no podemos permitir que se nos escurra nuevamente un año más entre las manos en cosas infructuosas.

“Una vida sin examen no vale la pena ser vivida”, es una sentencia atribuida al gran Sócrates. Por eso te comparto estas preguntas para hacer examen y comenzar una lucha nueva este próximo año:

¿Qué he hecho bien?

¿Qué puedo hacer mejor?

¿Qué debería dejar de hacer desde hoy para ser mejor?

¿Cómo llevo la relación con mi pareja ?

? ¿Cómo está mi “ relación emocional ” con aquellos que amo?

” con aquellos que amo? ¿A cuál de mis amigos le he brindado más tiempo y dedicación?

y dedicación? ¿Cuál es ese defecto por el que debo de seguir luchando por eliminar?

¿Qué debo hacer para tener coherencia entre lo que pienso, digo y hago?

entre lo que pienso, digo y hago? ¿Cómo puedo luchar por ser más sereno y amable?

Te podría interesar: ¿Cómo vencer el miedo? Aprende a lidiar con inseguridades y gestionarlas para superarte

Es esto lo que nos puede servir para hacer reingeniería de fin de año. Lo que podemos pretender con esto, es no repetir las malas determinaciones que hemos tomado, es proyectar el futuro con más decisión, con un fuerte empeño para lograr aquello por lo que vivimos y tenemos puestas nuestras esperanzas.

¡Recuerda! “Nadie te golpeará tan fuerte como lo hará la vida, pero debes de resistir y seguir luchando”.

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.

www.sergiocazadero.com

consultor@sergiocazadero.com