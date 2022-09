¿Quién soy yo? 5 claves para formar una identidad real y saber quién eres

Te has preguntado más de una vez ¿quién soy? o has pensado ¿cómo seré en el futuro? Es probable que hasta este momento de tu vida no tengas una respuesta concreta ante tales preguntas. Estos cuestionamientos, han sido objeto de reflexión y debate a lo largo de la historia de la humanidad, en particular por parte de los filósofos que han reflexionado en la búsqueda de la naturaleza del ser humano.

La identidad tiene repercusiones enormes, sobre todo en esta época en la que tantas cosas son cambiantes y que estamos padeciendo todos a nivel mundial. Es algo que supone un desarrollo en todos los aspectos de la persona y la vida social.

El quién somos es un tema que podemos abordar desde la obra de Lewis Caroll, en “Alicia en el País de las Maravillas”, cuando la Oruga habla con Alicia abordando el tema con una desconcertante pregunta:

—¿Tú quién eres? —preguntó la Oruga. —En este preciso momento, señora, no lo sé muy bien, pero sí sé, al menos, quién era esta mañana cuando me he levantado. Sin embargo, me temo que he cambiado varias veces desde entonces - Contestó Alicia.

Después de una confusa plática la Oruga pregunta nuevamente…

—¡Tú! ¿Y quién eres tú? —comentó la Oruga con desprecio, lo que situó la conversación de nuevo en el principio.

Como Alicia y la Oruga, nosotros volvemos una y otra vez a la pregunta “¿Quién soy?”

La identidad es algo que nos hace ser, no solo a nosotros, también a nuestra comunidad, a nuestras instituciones, a nuestra patria y a nuestras familias. Eres importante porque con ella puedo saber quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Además, nos permite reconocer y respetar nuestra individualidad; ya que al saber lo que somos, podemos respetar más fácilmente la percepción de los demás.

Esto permite que alguien se reconozca a sí mismo, por lo tanto, la identidad personal es todo aquello que nos define como individuos. Podemos tener conciencia de nuestra identidad, porque tenemos memoria, sin ella sería imposible nuestro propio reconocimiento.

Solo desde los otros podemos tener una aproximación de quiénes somos. La realidad radical de nuestra identidad personal no es exclusivamente corpórea, sino en las relaciones específicas con las demás personas.

Nuestra identidad se va construyendo a partir de las historias, experiencias y valores que vamos incorporando desde nuestra niñez; es decir, formamos nuestra identidad con base a nuestros recuerdos y experiencias.

Te comparto cinco tips para formar una identidad real:

Prioriza tu familia. La familia es la base donde se construye una identidad sana. Trata de que las relaciones sean fuertes y fundamentadas en el respeto, la aceptación y el amor.

Construye tu destino. Somos los arquitectos de nuestra propia vida y construimos nuestro destino con base en las elecciones que hacemos y los aprendizajes que decidimos tomar conforme a las circunstancias que vivimos. Es imprescindible asimilar todo lo que aprendemos, facilitando el desarrollo y la expresión del propio ser.

Clarifica tu vida. Valora lo que realmente te importa e interesa, de dónde vienes y cuál es tu origen, tus referencias y tus valores. Ten un propósito claro, aquello que es más importante que todo eso que puedas ganar o acumular a lo largo de tu vida.

Revaloriza tu pasado. Todo lo que te sucedió en el pasado, te convirtió en la persona que eres hoy. A pesar de que algunas cosas no hayan resultado como deseabas, todo eso forma son parte de tu esencia y puedes capitalizarlo.

Disfruta tu día. Aunque las cosas no siempre resultan color de rosa, no te olvides que la vida es una sola y tienes que permitirte disfrutar de las cosas buenas que tiene para ofrecerte. ¡No dejes de vivir la vida a tope!

Se dice que lo que hacemos define lo que somos, y puede ser verdad hasta cierto punto. Si cambiamos nuestra manera de vivir día a día, también nos estamos cambiando a nosotros mismos. Lo importante ser conscientes de nuestra capacidad para gestionar nuestra identidad.

¿Y tú, ya descubriste tu propia identidad?

