¿Cómo ser feliz? Estas son las claves para encontrar plenitud y llevar una vida más saludable

Desde hace miles de años, la felicidad ha sido un tema que inquieta a toda la humanidad, y desde tiempo atrás ya se cuestionaba sobre tema. En la antigua Grecia, Aristóteles, uno de los padres de la filosofía occidental, habla de ella como el fin más elevado del ser humano y en la actualidad sigue siendo un tema muy en boga, por todos lados se preguntan lo mismo: ¿Cómo vivir felices?

¿Alguna vez has escuchado sobre el concepto de la ciencia de la felicidad? Cuando las personas reflexionan o intentan definir este sentimiento lo hacen relacionándolo con el logro del éxito profesional, económico o algún objetivo específico, pero tristemente se ha visto que alcanzar una meta no nos hace felices al largo plazo, incluso el ganar la lotería no te alegra con el paso del tiempo.

Claro que el logro de un objetivo te levanta el estado de ánimo, pero no es duradero. Por tal motivo vale la pena profundizar un poco más sobre lo que nos proporciona vivir felices plenamente, ¿qué hace que la gente viva más alegre que otra? Martín Seligan, el padre de la Psicología positiva dice que las principales diferencias son son dos: las relaciones personales intimas y sólidas (pareja, amigos, familiares), las cuales deben ser reales y más humanizantes, y la gratitud y el reconocimiento; pues aquellas personas que las expresan con regularidad son las que no dan por hecho lo que tienen. Además, ser agradecido puede fortalecer nuestro sistema inmunológico.

Por eso te comparto dos tips para vivir felices y llevar una vida más saludable:

Aprender a apreciar los pequeños detalles. Significa dar las gracias y poder aumentar el valor de algo. Cuando apreciamos las cosas buenas que tenemos a nuestro alrededor éstas aumentan su importancia: tu pareja, tu salud, tu trabajo y hasta tu vida misma.

Valorar los hermosos enemigos. El filósofo Ralph Waldo Emerson, dice que en un amigo, no solo se busca a alguien que te dé la razón en todo, sino alguien que te dé ánimos, y a la vez te desafíe a ser mejor persona, que te acerque más a la verdad y no simplemente alguien que te diga que si a todo. Una relación a largo plazo como el matrimonio es una máquina de crecimiento, al igual que cualquier otra relación duradera. Se crece incluso en el desacuerdo o en el conflicto.

Me parece que se ha venido arraigando en nuestra cultura en las últimas décadas la idea de que tener emociones negativas nos impiden ser felices, pero muy por el contrario, nos puede ayudar a vivir una vida más plena y feliz. La vida está acompañada de luz y sombras, de alegrías y tristezas, de gozo y dolor.

Ser feliz, no significa serlo todo el tiempo, si en ocasiones tienes alguna emoción de dolor, frustración, o enfado, no pasa nada, mientras más las queremos rechazar más se fortalecerán, lo mejor es reconocerlas y dejarlas fluir, así daremos paso a las sensaciones más agradables.

Te invito dejar a un lado el perfeccionismo emocional, no siempre tenemos que estar felices, esta presión provoca mucha infelicidad.

