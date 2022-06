¿Miedo a envejecer? Claves para superarlo y disfrutar la madurez

“Juventud divino tesoro, ¡ya te vas para no volver!” Esto dice el famoso poema de Rubén Darío haciendo referencia a esa edad en la que se puede vivir el presente sin preocuparse demasiado por el futuro. Expresa un deseo por traer de vuelta esos momentos en los que la vida parecía fluir sin conflicto alguno, habla de un tiempo pasado que se considera mejor, nos invita a aprovechar esos momentos.

Es curioso cómo el hecho de cumplir años no lo disfruta todo el mundo y en muchas ocasiones ni siquiera se disfruta de la edad, sea la que sea.

Es muy común que cuando somos niños deseamos con todas nuestras fuerzas hacernos mayores, pero cuando crecemos, deseamos con más ahínco ser jóvenes nuevamente. ¿Por qué nos da tanto miedo el paso de los años y los cambios que se sufren con la perdida de la juventud y belleza? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Por qué nos da miedo envejecer?

No se puede considerar que el hecho de no querer envejecer sea fruto de una sola causa, podemos considerarla una situación multifactorial. En algunos casos puede ser por factores que se vivieron dentro de la familia, así como circunstancias individuales como creencias sobre lo que significa madurar. Otra podría ser de tipo cultural, en donde la sociedad actual le da un valor a la juventud, a la belleza, a lo innovador, estos atributos son símbolo de éxito, bienestar y felicidad y rechaza todo aquello que no cumpla con esos criterios.

También tenemos que tomar en cuenta que en la sociedad hay sentimientos negativos sobre el envejecimiento, los cuales parten de estereotipos que se han ido generando derivados del miedo a madurar, se piensa que los mayores tienen ideas anticuadas, olvidan las cosas, no corren riesgos, se quedan obsoletos y solos. Todas estas creencias están ligadas a la tristeza, la soledad y estar enfermo, nos muestran en la persona síntomas de debilidad y fragilidad.

Hay sociedades en las que existe un gran respeto y valor por los adultos mayores, en donde la sabiduría y la experiencia que brindan los años tienen una gran importancia. Si volteamos por un momento a la cultura oriental, vemos que cuando se le pregunta a una persona mayor, se hace una reverencia y se le dice: ¿Cuál es su gloriosa edad?

Al respecto, comenta el conferencista y autor español Francisco Javier González, “ellos le agregan el adjetivo de gloriosa a toda edad, porque según su filosofía, si eres mayor, ya empiezas a merecer la gloria; pero no por lo que se ha vivido, sino por lo que esa persona es capaz de enseñar”.

La forma en como concebimos la vejez depende mucho de cómo afrontemos cada etapa de la vida. Por eso te comparto cinco tips para superar el miedo a envejecer:

Comprende el ciclo vital. Es importante aceptar con naturalidad los signos del paso de los años y comprender los cambios físicos, psicológicos, sociales que se producen de forma gradual. Nunca envejeces de golpe.



Es importante aceptar con naturalidad los del paso de los años y comprender los físicos, psicológicos, sociales que se producen de forma gradual. Nunca envejeces de golpe. Sé amigo del tiempo. Ese enemigo que crees que te falta, es también el que ayuda a las personas a aprender a envejecer. Hay que ser paciente porque el cambio de mentalidad suele ser gradual, no aceptamos que nos hemos hecho mayores de la noche a la mañana, requiere tiempo y paciencia . El tiempo es nuestro mejor aliado ya que la madurez y la sabiduría la hemos adquirido con el paso de los años.



Ese que crees que te falta, es también el que ayuda a las personas a aprender a envejecer. Hay que ser paciente porque el cambio de suele ser gradual, no aceptamos que nos hemos hecho mayores de la noche a la mañana, requiere y . El tiempo es nuestro mejor aliado ya que la madurez y la sabiduría la hemos adquirido con el paso de los años. Pon buena actitud. A veces, la forma en la que uno mira la vida y se enfrenta a lo que le depara, marca la diferencia entre la felicidad o la desdicha, entre la satisfacción o la frustración. Tener una actitud positiva nos hace más fuertes tanto física como psíquicamente.



A veces, la forma en la que uno mira la y se enfrenta a lo que le depara, marca la diferencia entre la felicidad o la desdicha, entre la satisfacción o la frustración. Tener una nos hace más fuertes tanto física como psíquicamente. Genera pensamientos positivos. Enfócate y visualiza metas pequeñas y continuas, pero que impliquen retos, esto te mantendrá concentrado en el rumbo que debes seguir para alcanzar tus objetivos y alejado de las distracciones.



Enfócate y visualiza pequeñas y continuas, pero que impliquen retos, esto te mantendrá concentrado en el rumbo que debes seguir para alcanzar tus y alejado de las distracciones. Regálate el presente. Se trata de poner todo de nuestra parte para que cada día sea una experiencia enriquecedora. Tomar la iniciativa de cuidarnos ante el paso del tiempo nos ayudará siempre a enfrentar los retos y disfrutar de los momentos gratos, a cualquier edad. El paso del tiempo es inevitable.

Depende de ti abordarlo de forma positiva este proceso natural de envejecer.

¿Y tú, estas aprendiendo a envejecer?

Soy Sergio Cazadero y te quiero compartir, cómo hacer para crecer.

