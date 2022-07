¿Te estresas hasta en tu tiempo libre? 5 tips para disfrutar las horas de descanso y relajarte

Estamos viviendo una época de grandes cambios en los que nuestro día a día se ha visto alterado de formas que no creíamos posibles. Nos hemos visto obligados a vivir, trabajar, y disfrutar de nuestro tiempo libre en un mismo lugar. Esto para la gran mayoría de las personas, rompe los esquemas de lo que consideramos normal.

Estamos acostumbrados a buscar la forma de hacer más productivo nuestro trabajo y gracias a esto no nos hemos planteado cómo disfrutar de nuestro tiempo libre. Muchas veces el ocio, ni siquiera es decisión de nosotros mismos, sino de lo que la agenda dicta. Para la gran mayoría solo bastaba con salir un rato a dar un paseo o salir a respirar un poco de aire fresco, pero con el confinamiento esto también se alteró y ahora tenemos que pensar que hacer con nuestras horas de descanso - las pocas que nos quedan- para mejorar nuestra productividad y mejorar nuestra calidad de vida.

Muchas somos las personas que en el momento en que tenemos unas horas libres que no están programadas para realizar alguna tarea o acciones, no sabemos qué hacer y tenemos la sensación que ese es tiempo perdido, pero no es así.

Cuando la actividad cesa, cuando el período de descanso llega, la transición puede provocar angustia, ansiedad, miedo, malestar, estrés, si no sabemos desconectarnos. No es un descanso reparador, si no hay uno real. Con esto no queremos decir que la persona tenga que permanecer sin hacer nada.

Hay muchas maneras de hacer que nuestro tiempo libre sea productivo, por eso te comparto 5 tips para disfrutarlo:

Establece límites. Lo primero que debemos hacer es establecer límites a nuestra jornada laboral. De nada sirve saber qué hacer en nuestro tiempo libre si dejamos que nuestro trabajo se alargue horas y horas hasta ocupar todo nuestro día y no podamos disfrutar de ese momento que tanto añoramos.

Que tu tiempo sea productivo. Haz una lista de aquellas cosas que te gustaría realizar, lugares que te gustaría conocer, personas con las que quieres estar y ponlo en marcha. Esto te ayudará a planear tu tiempo y darte cuenta de que lo estás invirtiendo de manera positiva.

Di adiós al estrés innecesario. Este tiempo tiene un propósito muy claro: refrescarnos y recuperar nuestra energía, la creatividad y el sentido de nosotros mismos. Es por eso que debemos de alejar aquellas actividades que no nos ofrecen ganancia alguna y empobrecen la calidad de nuestro tiempo libre.

Rompe con los pensamientos negativos. La mente genera pensamientos negativos por muchas razones y no necesariamente como señal de que desees eso o de que realmente vaya a suceder. Trata de tener más pensamientos positivos y realistas. El punto está en que no permitas dudar de ti mismo.

Amplía tu zona de confort. Una buena forma de usar nuestro tiempo libre es descubrir nuevas cosas que hagan expandir nuestra zona de confort y nos ayuden a crecer personalmente. Buscar una nueva actividad, desarrolla habilidades que tenías olvidadas, tocar la guitarra, pintar estas son solo algunas de las actividades que nos ayudaran.

Es necesario que te quites la idea de que el tiempo libre es lo mismo que perder el tiempo o que sea improductivo. Trata e verlo como una oportunidad para lograr la armonía en todas las áreas de tu vida, y así convertirte en una persona más eficaz y saludable.

