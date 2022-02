¿Cómo desconectarse de la vida virtual? Tres claves para pasar tiempo de calidad con seres queridos

El gran problema de hoy es, que, al estar prácticamente la mayor parte del tiempo conectados a nuestros dispositivos; computadoras, tabletas, smartphones, televisión; nos hemos desconectado de los que nos rodean. Hemos alcanzado tal punto de hiperconectividad digital, que parece casi imposible levantar la mirada y vernos unos a otros.

Estar en contacto con los demás, frente a frente, nos brinda la posibilidad de expresar a la otra persona lo importante que es para nosotros, mostrando nuestro cariño, manifestando con simples detalles lo valiosa que es en nuestra vida diciéndole “te quiero”. Este pequeño acto que puede parecer tan sencillo, parecería que es ahora algo extraordinario, casi antinatural.

Tristemente, muchos solo miramos a los demás para hacer un reclamo, juzgar un error, hemos perdido la capacidad de ver más allá, de ver la bondad en el otro, de valorar lo que lo hace valioso como persona, ver sus virtudes.

Mirar a la otra persona, es un gesto de humanidad. El ser amables con los demás nos abre infinidad de puertas que nos pueden ayudar a tener una actitud positiva ante la vida.

Se trata de recuperar nuestra calidad humana, que quizás ante las circunstancias hemos perdido. El cambio comienza con la educación, poder ser más educados y por ende mejores personas. Se sabe que una nación no es rica por sus tesoros acumulados, sino por su nivel de educación. Creo que la educación comienza con un sencillo acto que hoy es cada vez más escaso, saber decir “gracias”. Sí, agradecer por tantos detalles tan simples y cotidianos.

Te comparto las tres reglas de oro para enfrentar el gran problema de hoy, poder mirarnos a los ojos.

1.- Trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Sonríe a los demás, pon una cara fácil. Sé honesto y transparente, evita tener dobleces. Aprende a escuchar mirando a los ojos, sin prejuicios y de forma agradecida por el tiempo que te brindan.

2.- Repite te amo, te quiero, eres importante. A lo largo de tu día puedes repetir estas frases muchas veces, las posibilidades son casi infinitas. Proponte incrementar cada día el número de veces que las dieces a la gente y cada día trata de hacerlo con más personas. Esto te cambiara tu día de forma radical.

3.- Sé educado en todo momento. Ser educado se refiere al hecho de que si puedes lastimar a otro, no lo haces, si puedes tomar algo que no es tuyo, no lo haces, si topas con alguien más por la calle, le sedes el paso, que, a pesar de pagar por un servicio, sabes decir gracias. El cambio comienza con la educación.

Hacer contacto directo a los ojos con los demás nos puede ayudar a recuperar la ilusión, ánimo y nuestra capacidad de amar.

Este próximo 14 de febrero, no dejes de mirar a los ojos a los demás.

