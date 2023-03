Niurka sale en defensa de Pascacio López, pide cárcel para Sara Nichols y Vanessa Bauche: “Por hociconas”

Durante los últimos días, el tema de conversación en distintos medios de espectáculos ha girado en torno a Pascacio López, actor que fue liberado luego de pasar casi un año en prisión acusado de supuestamente haber cometido delitos relacionados con abuso sexual en contra de Sara Nichols y Vanessa Bauche, no obstante, las autoridades decidieron no vincularlo a proceso por lo que pudo recuperar su libertad y por ello Niurka Marcos no quiso quedarse sin dar su opinión y se lanzó contra las actrices involucradas llamándolas “hociconas”, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijo.

Estas declaraciones de Niurka Marcos fueron emitidas durante una entrevista que ofreció para las cámaras de “Venga la Alegría” donde precisamente fue cuestionada sobre el tema y sin guardarse nada le expresó todo su apoyo a Pascacio López pues considera que es una verdadera pena que haya perdido un año de su vida por las acusaciones de Sara Nichols y Vanessa Bauche a quien tachó de “hociconas” y hasta exigió cárcel para sus colegas.

“Nada más porque una mujer los denuncia, ¡pa’ dentro! No, tienes que investigar, tienes que buscar pruebas porque estás metiendo preso a un inocente. A ver ahorita ¿quién va a ir donde está el par de viejas que lo denunciaron?, aquel par de pen… que estén un año guardadas por hociconas y si ya le quitaste un año injustamente y lo sacas exonerado porque siempre no fue así pues que las otras pe… que le devuelvan el pu… año, pa’ dentro por hociconas y falsas” sentenció Niurka, cuya sororidad fue cuestionada por los conductores de “Venga la Alegría”.

Niurka arremete contra Lyn May y defiende a Belinda

Hace apenas unos días, Lyn May se lanzó contra Lorena Herrera por supuestamente usar vestuario “barato” y Niurka aprovechó para salir a defender a la exparticipante de “MasterChef Celebrity” y se le fue a la yugular la famosa vedette del Cine de Ficheras, a quien acusó de ser una persona que solo busca escándalos para llamar la atención.

“Ella no existe, no está haciendo nada, necesita llamar la atención y no tiene creatividad ni siquiera para buscar un contexto creíble, vieja fea, loca, está llamando la atención inventándose esa historia”, fueron las palabras de Niurka respecto a Lyn May.

Respecto al tema de Belinda, Niurka señaló que no le parece correcto que la ataquen por supuestamente ser interesada, pues considera que en la industria del espectáculo el buscar a personas por su dinero es una práctica recurrente entre las mujeres, por lo que sus palabras nuevamente volvieron a poner en tela de juicio su sororidad.

“No sé por qué han tratado de encasillar a Belinda en que es interesada, dejen de decirle interesada a Belinda porque esta industria está llena de pu… súper interesadas, materialistas que andan buscando gente con dinero, sugar daddy que las mantengan, la mayoría, yo creo que el 70% de las mujeres de la política, de la farándula así son”, sentenció la madre de Romina Marcos, quien dejó en claro por qué es conocida como “La Mujer Escándalo”.

