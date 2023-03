Sarah Nichols asegura que meterá un amparo después de que Pascacio López obtuvo su libertad

A finales de febrero de este 2023 se dio a conocer que el actor Pascacio López obtuvo su libertad, a casi un año de que la actriz Sarah Nichols lo denunció por el presunto delito de violación. Los hechos habrían ocurrido en Guadalajara, Jalisco. Desde entonces el caso ha llamado la atención del mundo del espectáculo y público en general, pues ya comenzó la guerra de declaraciones: por un lado él se defiende bajo el argumento de ser víctima de una injusticia, mientras que ella aseguró que buscará un amparo.

En entrevista para el programa de televisión Ventaneando, la también modelo dijo que cuando se enteró de la resolución de las autoridades sintió varias emociones como enojo y decepción; sin embargo, mencionó que la "lucha sigue", pues no es correcto como se están manejando las cosas. Mencionó que hará uso del "recurso que me corresponde, que en este momento es amparo".

"Que haya una consecuencia y que no haya impunidad. ¿Si hay momentos en que quiero parar? Sí. ¿Que si hay momentos en los que no me siento valiente y fuerte y que sigo llorando? Sí", declaró Sarah Nichols.

Sarah Nichols aseguró que se va a amparar (Foto: IG @sarahnichols8)

Sarah Nichols, incapaz de hacer una acusación tan grave

Como se ha visto en muchos casos, las mujeres que acuden a levantar una denuncia de este tipo, muchas veces son revictimizadas y no les dan la atención que merecen en sus respectivos casos. A pregunta expresa si Sarah Nichols sería capaz de inventar una acusación tan grave como la de abuso sexual respondió que ella no es del tipo que hace esas cosas y menos sin un motivo alguno.

"Sé que muchas personas dicen '¿y las que lo inventan? Cualquiera lo puede inventar'. No puedo ni imaginar qué clase de persona tendría que ser yo como para inventar algo así tan fuerte. Y por qué, por qué, por qué, o sea, qué motivo tendría y fama. O sea, fama, ¿esto es fama?", expuso la actriz originaria de Amsterdam.

¿Qué ha sido de Sarah Nichols después de la denuncia?

Sarah Nichols no se guardó nada y expuso que una vez que le dijo todo lo que atravesó al productor de la serie "Guerra de vecinos", éste le aseguró que seguiría llamándola para trabajar. Sin embargo, mencionó que ya no fue requerida para las siguientes temporadas, mientras que Pascacio López sí.

"Se me hace un mensaje fortísimo para todas. Es un mensaje muy fuerte para todas de 'ya vieron, mejor quédense calladas, porque las que van a desaparecer son ustedes", afirmó la actriz.

